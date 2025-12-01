Cáritas Diocesana de Córdoba lanza su campaña de Navidad para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad

Cartel de la campaña Navideña de Cáritas Diocesana. - CÁRITAS DIOCESANA

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba ha puesto en marcha su campaña de Navidad que, bajo el lema 'Hagamos que tener una vida digna deje de ser una cuestión de suerte', tiene el objetivo de sensibilizar y captar fondos para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad que acompaña la entidad eclesial.

Según ha indicado Cáritas Diocesana en una nota, su director en Córdoba, Darío Reina, ha señalado que "con el inicio del Adviento lanzamos nuestra campaña de Navidad, como una invitación a vivir este tiempo litúrgico como espacio de preparación, solidaridad y compromiso" y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "a vivir una Navidad con sentido, construyendo juntos un futuro donde la vida digna sea un derecho, nunca una cuestión de suerte, y a reflexionar sobre la importancia de garantizar derechos básicos como vivienda, empleo, alimentación y salud".

El lema elegido este año 'Hagamos que tener una vida digna deje de ser una cuestión de suerte', recalca que la dignidad y los derechos no pueden depender del azar o del barrio en el que se nazca, porque "mientras haya personas, hay esperanza".

Durante las semanas que dura esta campaña la entidad caritativa y social de la Iglesia llevará a cabo una serie de acciones para conseguir captar la atención de los cordobeses y conseguir captar fondos para poder ayudar a más personas.

En este sentido el director de Cáritas Diocesana de Córdoba ha señalado que el "10 de diciembre será la rueda de prensa de presentación de la campaña, en la Residencia de Mayores 'Hogar San Pablo' donde se bendecirá el Belén Viviente que cada año realizan los residentes y que contará con la asistencia de nuestro obispo, Jesús Fernández".

Asimismo, Reina ha manifestado que "habrá un acto de sensibilización en calle 'Un corazón, para personas como tú', una colecta para la Casa de Acogida 'Madre del Redentor', y un camino de oración para visibilizar la realidad que viven las personas en situación de sin hogar".

"El Adviento invita a mirar hacia dentro, a tomar conciencia y a preparar no solo la casa, sino el corazón", de modo que Cáritas Diocesana de Córdoba propone vivir una Navidad que "ilumine las sombras, acoja al diferente y fomente el reencuentro, recordando que la esperanza se gesta en la dignidad y en cada gesto de fraternidad".

Los fondos recaudados en esta campaña, que está activa, hasta el 11 de enero, se destinarán al Proyecto de Atención Primaria para las Familias en Situación de Vulnerabilidad a las que se les proporciona apoyo en alimentación, suministros, vivienda y acompañamiento social. Cáritas Diocesana de Córdoba tiene abiertos diferentes canales para realizar donativos económicos en el número de cuenta ES11 0237 0210 3091 5651 3781, a través del 'Bizum' 33581 y en 'https://caritascordoba.es/donacion'.