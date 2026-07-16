Cáritas y Escuela Diocesana Gaudium favorecerán la formación e inserción sociolaboral de jóvenes vulnerables en Córdoba

Firman del convenio entre Cáritas Diocesana de Córdoba y la Escuela Diocesana Gaudium. - CÁRITAS

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba y la Escuela Diocesana de Tiempo Libre y Animación Sociocultural Gaudium han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de facilitar el acceso a formación cualificada a jóvenes en situación de vulnerabilidad o con escasos recursos económicos que participan en los programas de acompañamiento de las Cáritas parroquiales.

Según ha informado Cáritas en una nota, gracias a este acuerdo, Gaudium reservará dos plazas gratuitas en cada edición del Curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil para jóvenes derivadas por Cáritas Diocesana de Córdoba, favoreciendo así su cualificación profesional, su desarrollo personal y la mejora de sus oportunidades de inserción sociolaboral.

El convenio contempla, además de la exención del pago de la matrícula y del material didáctico básico, la igualdad de condiciones formativas respecto al resto del alumnado y la expedición del correspondiente título oficial una vez superada la formación. Cáritas, por su parte, asumirá la selección y el acompañamiento social de los jóvenes participantes durante todo el proceso formativo, prestando el apoyo necesario para favorecer su asistencia y aprovechamiento.

Esta colaboración nace del compromiso compartido de ambas entidades con la promoción social, la educación y el acompañamiento de las personas más vulnerables. La formación constituye una herramienta fundamental para mejorar la empleabilidad, fortalecer las capacidades personales y facilitar procesos de inclusión social sostenibles.

Con este convenio, Cáritas Diocesana de Córdoba continúa reforzando su trabajo en red con entidades del ámbito diocesano para generar nuevas oportunidades que permitan a las personas desarrollar su proyecto de vida con mayor autonomía y esperanza.