Un voluntario del dispositivo de Cáritas atiende a temporeros en las gradas del aparcamiento del ferial de la capital en esta campaña. - CÁRITAS DIOCESANA DE JAÉN

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Jaén junto con otras entidades de la Iglesia de Jaén han criticado las serias dificultades de los temporeros extranjeros para acceder a un alojamiento. Han expuesto que las personas voluntarias que integran el dispositivo que recorre cada noche, desde hace un mes, las calles de la capital constatan que "hay trabajadores con contrato en tajos para la recolección de la aceituna que se ven obligados a dormir en la calle, una vez concluida su jornada laboral".

Según ha explicado la coordinadora de Cáritas Interparroquial de Jaén, Fátima Jerez, en algunos casos, "los propios patrones son conscientes de esta situación, dado que los recogen a primera hora de la mañana y los vuelven a dejar en la calle al terminar la jornada", ha recogido la entidad en una nota.

"Somos conscientes de que legalmente no es obligación de los empresarios darles una vivienda en la que alojarse, pero sí al menos deberían facilitarles el acceso a la misma, dado que estas personas tienen muchísima más dificultad que un trabajador no extranjero a la hora de alquilar una vivienda o una habitación", ha manifiestado Jerez.

De igual modo, ha puesto el foco en que estos trabajadores tienen contrato y, por lo tanto, recursos económicos. "El problema no es que no quieran pagar, sino que no les alquilan nada, a pesar de poder pagarlo", ha subrayado la coordinadora como portavoz de estas entidades eclesiales.

SITUACIÓN DE LA CAPITAL

Caritas y la entidades eclesiásticas han señalado que aunque reconocen que la situación es "más tranquila" que en la campaña anterior, aun así, Jaén capital sigue concentrando el mayor volumen de personas al inicio de la temporada y se mantiene la presencia de personas durmiendo en la calle, "bien porque han agotado su plazo de estancia en el albergue municipal -un máximo de cuatro días-, bien por las dificultades que a veces tienen para acceder a este".

En este sentido, han pedido al Ayuntamiento de Jaén una mayor agilidad a la hora de tramitar las altas, facilitar el acceso y difundir el número de plazas disponibles. También han puesto el acento en lo que califican como "una eterna demanda" de Cáritas y otras entidades: que se permita repetir estancia en el albergue municipal a quienes hayan agotado su cupo, en el caso de que haya plazas libres.

"Es incomprensible que haya gente durmiendo en la calle mientras que hay plazas ya habilitadas, sufragadas y preparadas para ser ocupadas que, finalmente, no se cubren", ha apostillado Fátima Jerez.

Además, ha añadido que no se trata, como teme la administración, de eternizar la estancia de las personas en la capital, sino de "aprovechar unos recursos que ya están disponibles y evitar que tengan que dormir al raso, más aún cuando ya empiezan a descender las temperaturas y se avecina lluvia".

REVISAR EL MODELO DE ALBERGUES

En este sentido, Cáritas y las entidades de la Iglesia que forman parte del dispositivo especial de atención a personas temporeras en la capital han recalcado la necesidad de revisar el actual modelo de albergue, dado que las propias campañas y el perfil de las personas temporeras van cambiando.

"Reclamamos también más recursos económicos y materiales de las administraciones, especialmente también de la Junta de Andalucía, que es a quien más compete, y una mayor responsabilidad y compromiso por parte de los empresarios y de los sindicatos, que no pueden mirar para otro lado cuando se vulneran los derechos de los trabajadores", han reivindicado.

En la misma línea, han puesto de manifiesto que si, desde la pasada campaña, el problema que más se está constatando es el de acceso a un alojamiento, "que se habiliten recursos públicos y privados o diversas medidas que impidan que la calle sea su única alternativa".