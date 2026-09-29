Carlos Alberca y Ángeles Díaz renuncian a su acta de concejal en Jaén tras perder las primarias del PSOE frente a Millán

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JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Carlos Alberca y Ángeles Díaz han hecho oficial su renuncia al acta de concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén. Las renuncias se producen después de haber perdido las primarias del PSOE en las que Alberca compitió con el actual alcalde Julio Millán para encabezar la lista del PSOE en las próximas municipales.

Ángeles Díaz junto con Mari Carmen Angulo son las otras dos concejalas del PSOE que apoyaron la candidatura de Alberca. Por lo pronto, Díaz ha confirmado que deja el Ayuntamiento, donde se encargaba del área de Asuntos Sociales, para centrarse en su labor como parlamentaria andaluza. "He registrado mi renuncia para dedicarme al parlamento 100%", ha apuntado Díaz a Europa Press.

Tanto Alberca como Díaz han presentado su renuncia de manera telemática y tal y como han confirmado desde el propio Ayuntamiento a Europa Press ya constan como registradas tras haberse reunido en la jornada de este lunes con el alcalde.

También Mari Carmen Angulo se ha reunido con el alcalde, pero hasta el momento no consta que haya registrado su renuncia al acta de concejala y este mismo martes sigue ejerciendo como tal.

Carlos Alberca, hasta ahora quinto teniente de alcalde delegado del área de Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Tráfico, Transportes, avanzó el día de la primarias que "por coherencia" renunciaría a su acta de concejal si perdía la votación, como finalmente ocurrió.

El resultado de la votación fue de 263 votos para Julio Millán y 111 para Alberca. Este lunes, Alberca presentó su renuncia de forma telemática, igual que hizo Díaz.

Sus dimisiones irán al pleno de este miércoles y a partir de ese momento se harán efectivas.

A expensas de lo que finalmente haga Angulo, los siguientes de la lista llamados a sustituir a los dos ediles que ya han abandonado su acta son Alberto García y Mónica Pulido, que concurrieron en los puestos 15 y 16 de la candidatura socialista a las municipales de mayo de 2023.