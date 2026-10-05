Carlos Guirado, reelegido presidente de TurJaén

Carlos Guirao con la nueva junta directiva - TURJAÉN

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carlos Guirao ha sido reelegido presidente de TurJaén, la asociación empresarial del sector turístico de la provincia de Jaén. Tras cuatro años al frente de la entidad, Guirao inicia un nuevo mandato con el objetivo de reforzar la participación de las empresas y trasladar sus necesidades a las administraciones públicas.

"Agradezco a los asociados la confianza para seguir al frente de TurJaén. Durante estos cuatro años hemos aprendido mucho y hemos trabajado para que el sector tenga una voz propia", ha apuntado Guirao, quien ha avanzado que la nueva etapa de la asociación dará prioridad a la coordinación entre los distintos sectores turísticos y a la promoción conjunta del destino.

Para ello, las vicepresidencias sectoriales se encargarán de recoger los problemas y propuestas de las empresas para trasladarlos a la Presidencia y convertirlos en líneas de trabajo de la asociación.

Asimismo, el reelegido presidente ha expresado su agradecimiento a los miembros de la junta directiva saliente, especialmente a quienes han dedicado más años a la organización, destacando que su experiencia y compromiso constituyen la base sobre la que continuará trabajando el nuevo equipo.

De cara al nuevo mandato, TurJaén ha reafirmado su compromiso de continuar colaborando con las instituciones y las empresas con el fin de mejorar la promoción de la provincia y traducir su potencial turístico en un incremento de las pernoctaciones, una mayor actividad económica y la creación de empleo en el territorio jiennense.