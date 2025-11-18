Carmen Calvo reivindica en Granada la "herencia ética" del fundador del PSOE, Pablo Iglesias

El presidente de la Sociedad Fabiana Española, Antonio María Claret García, con la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, en la exposición sobre Pablo Iglesias - SOCIEDAD FABIANA ESPAÑOLA

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha reivindicado en Granada la "herencia ética" del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, y ha felicitado a la Sociedad Fabiana Española por "hacer visible su legado".

Así lo han indicado desde la Sociedad Fabiana Española en una nota de prensa a raíz de la visita de Calvo a la exposición organizada por esta asociación en Granada bajo el título 'Pablo Iglesias: Ética y política', la cual se clausura el próximo 9 de diciembre.

Durante su recorrido por la muestra, Calvo, que ha impartido este martes la conferencia 'Estructuras y fortalezas de la democracia: la Constitución' en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada, con motivo de la cual también ha enfatizado la importancia de la memoria histórica y democrática, ha subrayado "la importancia de mantener vivas las genealogías democráticas que explican quiénes somos y por qué tenemos los derechos que hoy tenemos".

En declaraciones durante la visita, la exvicepresidenta del Gobierno ha destacado que la exposición "no es un ejercicio de nostalgia, sino una llamada a entender que la política, si no es ética, sencillamente no es política".

Ha añadido además que "Pablo Iglesias no fue un personaje de museo; fue un militante de la dignidad. Y quienes creemos en la democracia social tenemos la obligación de seguir leyéndolo en presente."

Calvo ha felicitado a la Sociedad Fabiana Española por la organización de la muestra y por su contribución a la reflexión pública: "Esta exposición está hecha con rigor y con respeto. Y demuestra que el pensamiento socialista, cuando se abre a la ciudadanía, se hace más fuerte, más lúcido y más necesario."

La presidenta del Consejo de Estado ha reflexionado también sobre la actualidad del legado del fundador del PSOE y la UGT: "Si Pablo Iglesias viviera hoy, estaría en primera línea defendiendo los servicios públicos, la igualdad real entre mujeres y hombres, la cultura como derecho y la decencia en la vida pública. No estaría en la queja: estaría en la propuesta y en la acción".

"Su lectura del trabajo, de la justicia social y de la democracia es sorprendentemente moderna. Uno entiende aquí que algunos debates que creemos nuevos ya los resolvió él con una claridad enorme", ha indicado Calvo.

La Sociedad Fabiana Española por su parte ha agradecido su visita a una exposición que ha dicho que ofrece "una oportunidad única para aproximarse a la figura de Pablo Iglesias como referente ético y político indispensable en la historia de España".