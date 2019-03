Carmen Calvo subraya que el PSOE cuenta con "180.000 activistas" para defender la igualdad y la democracia

Actualizado 23/03/2019 16:43:05 CET

CÓRDOBA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha subrayado este sábado en Córdoba que su partido, el PSOE, cuenta con 180.000 militantes en todo el país que son "180.000 activistas" prestos, en el marco de las próximas elecciones generales y también en las municipales, para defender "la igualdad" y "la democracia".

Así lo ha señalado, durante su intervención en un acto público de su partido, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y número uno del PSOE por Córdoba al Congreso, Luis Planas; el secretario general del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, y la alcaldesa de la capital cordobesa, la socialista Isabel Ambrosio.

En este contexto, Calvo, quien ha recordado que ella es la número dos del PSOE al Congreso por Madrid porque, como el resto de militantes socialistas, está a lo que le "manden", ha afirmado que "el mejor cargo" que puede tener un socialista "es el carné de militante" y "en estas elecciones algunos vamos en las listas y todos los demás a trabajar, 180.000 compañeros en toda España que saben lo que nos jugamos y que van a pelear" defendiendo "metro a metro nuestra democracia".

En este sentido y tras recordar que el PSOE es un partido feminista, comprometido con la igualdad, Carmen Calvo le ha pedido a Vox "que apunten a 180.000 hombres mujeres de este país, con nombre, apellidos y DNI, porque somos 180.000 contra la violencia de género y contra el machismo".

Por eso, según ha criticado, le ha parecido una "vergüenza" ver en el Parlamento andaluz a "partidos políticos cediendo a semejante indignidad", la que suponen las proclamas de Vox frente a la violencia machista y a las que, según ha lamentado Calvo, se pliegan el PP y Cs.

Ante ello, según ha avisado, los socialistas les responderán "limpiamente, en las urnas, el 28 (de abril) y el 26 (de mayo), con carné de militante", junto los simpatizantes y el resto de votantes progresistas, que miran al PSOE "con esperanza", pues los socialistas representan "la responsabilidad y la sensatez de este país", actuando con una "valentía prudente", pues no les importan "las élites", sino "la mayoría de la gente, las clases medias y trabajadoras", que son las que han sufrido la crisis y a las que hay que apoyar "recuperando derechos y dignidad".

Por ese motivo, según ha pronosticado la vicepresidenta del Gobierno, en esta campaña y en la siguiente estarán "todos contra nosotros" y los socialistas estarán "encantados", porque, "si hay algo que le guste a un socialista son sus ideas y un debate con argumentos, no con insultos y descalificaciones".

"DESMEMORIA" Y CONSTITUCIÓN

El PSOE, además, según ha recordado, tiene detrás una historia que les "llena de energía", y por eso nadie les obligará "a la desmemoria histórica", porque "los hombres y mujeres de este país tienen que recuperar a sus familiares", pues "no puede haber democracia sin justicia, y no puede haber paz sin justicia".

Esto, según ha resaltado, es algo que "tienen que aprender la derecha y la ultraderecha, que siempre enreda con lo mismo y parece una moviola que nos lleva hacia atrás, otra vez al blanco y negro", pero, según ha avisado, no lo conseguirán, porque "este país ha construido 40 años de democracia, de convivencia plural, de ejercicio de derechos y de respeto al adversario", y todo ello no se perderá porque, según ha destacado, "hay un partido" que no lo permitirá, el PSOE.

De hecho, según ha insistido Carmen Calvo, "no hay un rincón del país sin un grupo de socialistas, servidores de España", que construyeron "lo mejor de la Constitución" y la han "desarrollado gobernando", mientras la derecha les intentaba "parar casi todas las leyes sociales" acudiendo al Tribunal Constitucional, pero éste daba "la razón" a los socialistas.

Esto evidencia que los socialistas defienden a "la única España que de verdad importa, la que está en la Constitución, la que nos incluye a todos, la que nos otorga derechos, libertades y responsabilidades a todos, la que mira a un solo estado con diversidad territorial".

En consecuencia, las próximas elecciones son "determinantes", sobre todo porque "algunos han vuelto ya sin careta", pues, según ha argumentado, PP y Cs ha aguantado "muy poquito la posición" ante la ultraderecha, mientras que el PSOE sí que aguanta, porque es "un partido con principios" y con "ideas" y, por ello, los socialistas van a las urnas "limpios y de frente", ya que son "socialistas españoles", y ello desconcierta a los partidos de derechas, que "no saben dónde colocar sus ideas, ni sus principios, ni la coherencia que hace falta cuando tienes principios".

Frente a ello, según ha destacado, se sitúan los socialistas, que acuden a la política "limpios", para "servir a la gente", con la premisa de que "hay que ser honesto y trabajador", siendo eso lo que han hecho en nueve meses desde el Gobierno y logrando mucho en tan poco tiempo

Esta es la razón, según ha concluido, por la que los progresistas del resto del mundo "miran a España, con unas expectativas enormes, con una admiración tremenda", preguntándose como han "derribado a la derecha del Gobierno, limpiamente, con la Constitución en la mano", y en ese camino van a seguir a partir del 28A.