Carmen Castilla (UGT-A) valora los 130 años del sindicato y anuncia "muchísimos retos" para el futuro

Publicado 11/09/2018 14:54:47 CET

Cándido Méndez ha presentado el libro 'Recorrido por las Casas del Pueblo de UGT en Córdoba'

CÓRDOBA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha inaugurado este martes en la Diputación de Córdoba la exposición 'UGT... Rememorando la represión a ugetistas' y ha presentado las actividades por el 130º aniversario del sindicato, años que "dan para mucho", y ha anunciado "muchísimos retos" para el futuro.

Así lo ha afirmado Castilla en declaraciones a los periodistas previas a la inauguración de la muestra, en la que ha estado acompañada por el secretario de UGT en Córdoba, Vicente Palomares; los vicepresidentes tercero y cuarto de la Diputación, Marisa Ruz y Salvador Blanco, respectivamente; la delegada del Gobierno andaluz, Esther Ruiz; el delegado de Economía de la Junta, Manuel Carmona, la delegada de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento cordobés, Carmen González; la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela; y el exsecretario general de UGT Cándido Méndez, entre otras autoridades.

En su intervención, Castilla ha puesto en valor que en UGT "hemos pasado por tres siglos, hemos vivido los momentos más complicados de este país, la segunda república, la dictadura, la época de represión", pero "lo que hay que destacar ahora es los retos a los que nos enfrentamos en el futuro".

Según la dirigente sindical, "estamos saliendo de la crisis pero parece que ya hay efectos de desaceleración económica, según los últimos datos", aunque "lo que está claro es que en estos años los que han sufrido los efectos de la crisis ha sido la clase trabajadora", motivo por el que "la organización de los trabajadores en torno a una organización como la nuestra es fundamental para defender los derechos, el capital es el capital y la clase trabajadora es la que está en desventaja".

"Tenemos que luchar por la derogación de las dos reformas laborales, es injusto que se sigan manteniendo, hay que forzar que se haga otra forma jurídica para que no se siga mermando uno de los derechos fundamentales como es la negociación colectiva", ha señalado.

Además, Castilla ha insistido en que "el 8 de marzo estuvo muy bien", pero se pregunta "qué han hecho por cambiar algo" las fuerzas políticas, ya que "estamos en septiembre" y "no paramos de mandar propuestas, sobre todo para terminar con la brecha salarial, luchar por la igualdad de oportunidades, contra la violencia de género, que es una lacra que no cesa, no podemos quedarnos mirando hacia otro lado con el acoso sexual en el trabajo por razón de género".

Por otro lado, la dirigente sindical ha señalado que el paro juvenil "es otro de nuestros retos", tanto es así que "hemos presentado ya al Gobierno andaluz, y ahora lo haremos a nivel estatal, un plan de empleo elaborado por el sindicato, con 210 medidas, porque exigimos un plan de empleo especial para Andalucía, le decimos al gobierno que no se preocupe, que ya hay uno, con medidas acertadas y transversales para generar empleo", ha dicho.

La líder regional de UGT ha subrayado que "tenemos que luchar por la industrialización de nuestra tierra", puesto que "cada vez es menos el impacto del PIB de la industria" y también preocupan "nuestros parados de larga duración, las pensiones, etcétera", muchos "retos por los que pelear".

Hace una semana UGT firmó con Google un acuerdo para empezar la formación en algo tan importante como es la digitalización, ha puesto en valor Castilla, quien ha resaltado que "la revolución industrial 4.0 ya está aquí y dentro de poco habrá muchos puestos de trabajo nuevos y el 90 por ciento necesitan habilidades y destrezas con capacidad tecnológica y nosotros lo daremos de forma gratuita".

"CONOCER LA HISTORIA DE LOS REPRESALIADOS"

Por su parte, la delegada de Cultura en la institución provincial, Marisa Ruz, ha indicado que el objetivo de la exposición 'UGT... Rememorando la represión a ugetistas' es "dar a conocer la historia de los militantes represaliados de Córdoba y provincia durante la Guerra Civil".

La diputada provincial ha destacado que "la exposición reconoce la dignidad de las víctimas y el genocidio que sufrió el país desde 1936, ya que los días y años posteriores al golpe de Estado trajeron una oleada de crueldad y de represión sobre los que defendieron los valores de la República".

"Es una responsabilidad de las instituciones públicas y organizaciones sindicales reconocer esa parte de la historia desde la verdad, la justicia y la reparación a esas víctimas; es fundamental seguir recuperando la historia de vida de muchos hombres y mujeres que lucharon por esos valores de izquierdas. Esta exposición es una oportunidad para recuperar esa parte de la historia", ha apostillado Ruz.

Durante la presentación del resto de actos previstos con motivo del 130º aniversario de la fundación, el vicepresidente cuarto en la institución provincial, Salvador Blanco, ha destacado la labor realizada por UGT durante su trayectoria "en favor de los que más lo necesitan, la clase trabajadora, los más débiles de la sociedad; ha sido un sindicato de clase pero con un compromiso que ha superado al propio sindicato".

'RECORRIDO POR LAS CASAS DEL PUEBLO DE UGT EN CÓRDOBA'

Finalmente, ha tenido lugar en el salón de actos del Palacio de la Merced la presentación del libro 'Recorrido por las Casas del Pueblo de UGT en Córdoba'. Al respecto, Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, ha destacado que "el libro recupera una parte de la historia de Córdoba y de España y Andalucía, una parte que han protagonizado y padecido muchas familias trabajadoras cordobesas y hay quienes han pretendido que aquello quedara en el olvido".

Las actividades de este martes han concluido con la representación de la obra 'Recuerda a cargo' de la actriz Irene Lázaro, de Efímera Teatro.

Los actos previstos para celebrar el 130 aniversario continuarán el día 18 de septiembre, a las 19,30 horas en el Vestíbulo del Artesonado de la Diputación de Córdoba, con la celebración de la conferencia 'La UGT de Córdoba también fue víctima del franquismo', a cargo de Manuel García Parody.

Asimismo, el día 24 tendrá lugar un acto de homenaje que consistirá en el descubrimiento de una placa conmemorativa de la exposición, en la sede de UGT Córdoba, situada en la Avenida de la Agrupación Córdoba.