Carolina España elogia a Gómez Villamandos, "siempre pendiente de las univesidades hasta el último día"

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Catalina García (2i); la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España (1i); el consejero de Sanidad, Presidencia y Eme - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta en funciones, Carolina España, ha expresado que este miércoles es "un día triste al despedir" a su compañero José Carlos Gómez Villamandos, el consejero en funciones de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta fallecido este martes, a quien ha definido como "una persona de verdad, un encanto, magnífico, trabajador, buen compañero, siempre pendiente de las univesidades hasta el último día, sonriendo, feliz y con mucha fuerza".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba antes de la celebración del funeral en la Iglesia de la Trinidad, España ha destacado que era una persona que "nos daba a ánimos a nosotros", de manera que "lo vamos a echar mucho de menos".

En este sentido, la consejera y portavoz en funciones ha comentado que han querido estar "para acompañar a su mujer y a sus hijos". "Lo sentimos enormemente", ha trasladado España, quien ha confesado que hoy están todos "bastante afectados y rotos por el dolor de nuestro compañero que se ha ido".