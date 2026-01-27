La V Carrera IES San Juan Bosco se celebrará el 1 de febrero en Jaén a beneficio de la Asociación de Esclerósis Múltiple

Presentación de la V Carrera Popular Urbana IES San Juan Bosco. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La V Carrera Popular Urbana IES San Juan Bosco se celebrará el próximo 1 de febrero en Jaén y volverá a tener una causa solidaria, ya que ya que parte de la recaudación se destinará a la Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple (Ajdem).

La prueba cuenta ya con casi 1.000 personas inscritas, según se ha puesto de relieve este martes en la presentación de esta cita, que organiza el citado centro de la capital con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes.

La concejala de este área municipal, Beatriz López; el director y secretario del instituto, Antonio Pérez de Castro y Rafael López, y el presidente de Ajedem, Pedro Malagón, han sido los encargados de ofrecer los detalles.

Se trata de una prueba no competitiva (aunque este año los atletas podrán conocer su marca) que tiene "un claro espíritu solidario". "Pruebas como ésta demuestran cómo la escuela pública es un motor de cohesión social, es comprometida y fomenta estilos de vida saludable sacando el deporte a la calle", ha dicho la edil.

López ha destacado, además, la ilusión que despierta esta prueba del IES San Juan Bosco, un centro que está "muy ligado a la vida de la ciudad" y del que ella misma fue alumna.

El director se ha referido al valor que tiene la carrera, porque lleva a la calle la vida académica del instituto, que este año tenía clara su apuesta por la asociación de esclerosis. Al hilo, ha animado a hacerse con los últimos dorsales disponibles y colaborar para la recaudación de fondos para Ajdem.

El presidente de este colectivo, por su parte, ha agradecido que el centro haya querido contar con la asociación en una fecha muy especial: "Nuestro 30 aniversario, que usuarios y familiares vean que no estamos solos", ha comentado Malagón.

Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo en la web https://deportime.es/events/v-carrera-popular-urbana-i-e-s-s... hasta que se agoten los 1.000 dorsales que se han previsto. Adquirirlo cuesta cinco euros. Además, la organización ha habilitado una fila cero para quienes quieran colaborar, pero no puedan o no quieran correr.

La prueba, que comenzará a las 11,00 horas, tendrá un itinerario circular con salida y meta en la zona de la plaza de los Jardinillos. Pasará por las principales calles del casco histórico a lo largo de casi 4,5 kilómetros.

La retirada de dorsales se ha establecido en las instalaciones del IES San Juan Bosco los días 28, 29 y 30 de enero en horario de 10,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas. También se podrán recoger en la salida, el mismo día de la carrera, desde una hora y media antes del inicio.

Habrá trofeos para los primeros clasificados, tanto masculino como femenino, de las categorías infantil, juvenil, sénior, veteranos y personas con algún tipo de discapacidad. Los nacidos en 2014 y años posteriores competirán en la modalidad 'peques', que no será competitiva. Una vez entregados, se procederá al sorteo de diversos obsequios otorgados por colaboradores y patrocinadores de la carrera.