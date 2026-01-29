Feijóo anuncia una comisión de investigación en el Senado para analizar la situación de la red ferroviaria

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que el Grupo Popular va a registrar la creación de una comisión de investigación en el Senado --donde esa formación cuenta con mayoría absoluta-- para que analice "la situación de la red ferroviaria de alta velocidad, de los Rodalies en Cataluña" y del tren de "cercanías en el conjunto de España".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha recordado que el Ministerio de Transportes ha sido "la zona cero de la corrupción" del PSOE, aludiendo a que el exministro José Luis Ábalos está en la cárcel, y ha recalcado que el PP tiene "derecho" y "obligación" de decir a los españoles "cómo está el mantenimiento" y "la seguridad" del ferrocarril.

Feijóo ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no acuda a comparecer hoy en el Pleno del Senado para informar sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona), que ha costado la vida a 46 personas, y que haya aplazado esas explicaciones hasta el 11 de febrero en el Congreso, acumulando más asuntos en el orden del día.

Además, ha cargado duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha acusado de "mentir" diciendo que se "renovó la vía" y ha recalcado que el Gobierno ha incurrido en una "negligencia continuada en el mantenimiento" de la red ferroviaria del AVE y de Rodalies.

