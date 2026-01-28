La Junta impulsa la creación de más de 1.630 empresas en la provincia de Cádiz

Uno de los CADE de la provincia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de la red de Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) de la fundación pública Andalucía Emprende, ha cerrado el ejercicio 2025 en la provincia de Cádiz con un balance "muy positivo, consolidando el dinamismo emprendedor y reforzando el tejido productivo provincial", ya que durante el pasado año los CADE facilitaron la constitución de 1.630 nuevas empresas, lo que se tradujo en la creación de 1.728 nuevos puestos de trabajo en la provincia.

Según ha indicado la Junta en una nota, en total, el equipo técnico de la red provincial prestó apoyo especializado a 1.841 personas emprendedoras, que encontraron en este servicio público el acompañamiento necesario para transformar sus ideas en proyectos empresariales viables.

Asimismo, ha señalado que el perfil de las personas promotoras refleja una evolución hacia el relevo generacional y la profesionalización del emprendimiento. Aunque continúa siendo mayoritaria la presencia de jóvenes y hombres con formación técnica, el emprendimiento femenino sigue ganando peso, especialmente en sectores estratégicos para la economía local.

En cuanto a la forma jurídica, el trabajo autónomo se mantiene como principal vía de acceso al autoempleo, acompañado de un crecimiento sostenido de sociedades mercantiles y fórmulas de economía social que aportan estabilidad al tejido productivo gaditano, según la Junta.

El delegado territorial de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha destacado que estos resultados son fruto de una "estrategia de proximidad que alcanza a todas las comarcas de la provincia".

"Desde la Bahía de Cádiz hasta el Campo de Gibraltar, pasando por la Sierra, la Janda, Jerez y la Costa Noroeste, los CADE se han consolidado como infraestructuras de oportunidad que garantizan que el talento gaditano pueda desarrollarse y prosperar en su propia tierra", ha señalado. Asimismo, el delegado territorial ha subrayado la importancia del asesoramiento técnico para garantizar la continuidad empresarial.

"No solo ayudamos a crear empresas, sino que trabajamos de manera decidida en la profesionalización de su gestión para asegurar su consolidación en el tiempo, especialmente en sectores estratégicos donde Cádiz es referente, como la Economía Azul o el sector de la piel en la Sierra", ha afirmado.

La Junta ha indicado que la presente legislatura se ha caracterizado por un refuerzo sin precedentes de la red de centros CADE a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI), con una ejecución total de 4.189.519,29 euros en la provincia de Cádiz. Esta inversión ha permitido la apertura y modernización de infraestructuras en municipios como San Fernando, Chiclana, Algeciras, La Línea, Tarifa, Sanlúcar de Barrameda, Rota, Arcos de la Frontera y Medina Sidonia, así como la dotación de nuevas herramientas tecnológicas en Cádiz capital y Puerto Real.

Además, ha señalado que más allá de la creación de empresas, la actividad de Andalucía Emprende en 2025 se refleja en cifras de impacto directo como los 14.606 servicios de atención técnica personalizada prestados o las 3.150 solicitudes de incentivos y ayudas tramitadas, facilitando el acceso a recursos financieros para el emprendimiento.

La promoción del emprendimiento desde edades tempranas ha sido otro de los ejes fundamentales de actuación, según la Junta, que ha apuntado que a lo largo de 2025, los CADE desarrollaron 251 actuaciones dentro de la 'Estrategia Integral de Emprendimiento Educativo', con el objetivo de despertar habilidades y actitudes emprendedoras desde infantil y primaria, pasando por secundaria y formación profesional. En estas iniciativas participaron 5.479 alumnos y alumnas de centros educativos de toda la provincia.

Aparicio ha agradecido expresamente la implicación de los equipos directivos y del profesorado, destacando que "estos datos confirman que el talento emprendedor andaluz está más vivo que nunca, especialmente entre jóvenes y mujeres, que están adquiriendo un papel cada vez más relevante en la creación de nuevos negocios".

Finalmente, la Junta ha señalado que el servicio de alojamiento empresarial de la red CADE ha permitido que numerosos proyectos inicien su actividad en oficinas y naves sin asumir costes de alquiler en las etapas iniciales, favoreciendo así la consolidación de iniciativas empresariales sostenibles. Asimismo, ha destacado que todos los servicios que prestan los CADE son gratuitos, orientados al desarrollo y la consolidación del espíritu emprendedor de los gaditanos y gaditanas de toda la provincia.