Junta impulsa el empleo en Almonte (Huelva) con casi seis millones e inaugura el Centro de Formación Profesional Doñana

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en la inauguración del Centro de Formación Profesional Doñana. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El municipio de Almonte (Huelva) ha inaugurado el Centro de Formación Profesional para el Empleo Doñana, un nuevo espacio acreditado por la Junta de Andalucía, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Almonte y la Mancomunidad del Condado de Huelva.

Durante el acto inaugural, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado que la Administración ha destinado cerca de seis millones de euros a políticas activas de empleo en Almonte desde 2022. Según ha señalado, esta inversión ha permitido reforzar la Formación Profesional, mejorar la inserción laboral y consolidar el tejido productivo del municipio.

Además, Blanco ha destacado que la Consejería ha movilizado en este período un total de 5.954.772 euros en programas de orientación, cualificación, apoyo a empresas y fomento del trabajo autónomo. Estas actuaciones han contribuido a reducir el desempleo en el municipio en 1.665 personas entre 2022 y 2025 y a incrementar en 264 el número de personas autónomas.

El nuevo centro, ubicado en el antiguo matadero municipal gracias a la cesión del Ayuntamiento, permitirá impartir certificados profesionales y acciones formativas vinculadas a sectores estratégicos, especialmente en los ámbitos de la electricidad y las energías renovables, con alta demanda de perfiles cualificados.

Durante el acto, Blanco ha destacado que la apertura de estas instalaciones se enmarca en la estrategia del Gobierno andaluz para reforzar la red de centros acreditados de Formación Profesional para el Empleo. En la provincia de Huelva, esta red ha pasado de poco más de 50 centros al inicio de la legislatura a 115 a finales de 2025, ampliando su oferta hacia sectores emergentes como la transición energética o el hidrógeno verde.

La consejera ha subrayado que el objetivo es "alinear formación con las necesidades reales de las empresas y facilitar el acceso al empleo en actividades con proyección de futuro", apostando por un modelo formativo flexible y adaptado al mercado laboral.

En este contexto, ha resaltado también el papel de la Mancomunidad del Condado de Huelva, que agrupa a 16 municipios y que, en el último año, ha recibido más de 2,5 millones de euros para programas de orientación, inserción laboral y formación, a través de iniciativas como Andalucía Orienta, Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), Proyectos Integrales y el programa de Empleo y Formación.

En la última convocatoria, este último programa ha movilizado en la provincia de Huelva 9,2 millones de euros, con 27 proyectos, 71 acciones formativas y más de 400 personas beneficiarias, en colaboración con las entidades locales.

La responsable de Empleo ha enmarcado estos resultados en la evolución positiva del mercado laboral andaluz. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sitúan a Andalucía con la tasa de paro más baja desde 2007, con un 14,66%, mientras que Huelva registra 223.400 personas ocupadas, 12.000 más que hace un año, y una tasa de paro en torno al 15%.

Durante su intervención, la consejera ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Almonte, encabezado por su alcalde, Paco Bella, así como de la Mancomunidad del Condado, con su presidente Paco Pérez, al frente, "un ejemplo de cooperación institucional apuesta por la formación y compromiso con el empleo de calidad, que demuestra que las políticas públicas pueden convertirse en oportunidades reales para los vecinos".

La jornada en el municipio se ha completado con la visita previa al Ayuntamiento de Almonte, donde la consejera ha mantenido un breve encuentro con el alcalde y miembros del equipo de Gobierno y ha firmado en el libro de honor, antes de desplazarse al acto de inauguración del Centro de Formación Profesional para el Empleo Doñana.