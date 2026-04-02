Carril Bici y Revelociona SCA convocan en Córdoba la III Edición del Certamen de Cortometrajes 'Velominuto'

Archivo - Cartel de la III edición del Certamen de Cortometrajes 'Velominuto'. - PLATAFORMA CARRIL BICI - Archivo

CÓRDOBA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Carril Bici y Revelociona SCA han convocado la III edición del Certamen de Cortometrajes 'Velominuto', con el objetivo de "promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y destacar sus beneficios personales, sociales y medioambientales".

Según recogen las bases del certamen, consultadas por Europa Press, el concurso está abierto a toda la ciudadanía de invita a "la creación de vídeos de hasta un minuto de duración con la bicicleta como protagonista".

De hecho, se buscan "trabajos que fomenten el uso de la bicicleta, ya sea desde una perspectiva de divulgación de su empleo en la movilidad urbana, o una evocación de la bicicleta como elemento de emancipación personal o social, así como el aporte de soluciones a dificultades en el uso de la misma".

Los vídeos, que no podrán superar los 60 segundos de duración, con hasta tres segundos más para una portada con el título y otros tres segundos extra para el épilogo con los créditos, se deben realizar en formato 'mov' o 'mp4', y podrán grabarse en una sola secuencia o ser editados.

Además, pueden contener animaciones u otros efectos, habiéndose establecido que los cortometrajes realizados en un idioma diferente al castellano deberán contener subtítulos, salvo expresa intencionalidad artística, estableciendo también las bases que no se aceptarán trabajos realizados íntegramente mediante inteligencia artificial.

En esta edición la cuantía de los premios se eleva a un total de 1.600 euros, con 900 euros para los ganadores en la modalidad individual, a la que puede optar cualquier persona, y 700 euros para los ganadores en la modalidad grupal, destinada a centros educativos de Córdoba capital y provincia.

Para ello, la organización del certamen cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Córdoba (UCO), entre otras entidades, como el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), la asociación Cine Cercano, Hamman Al-Ándalus y el restaurante 'La Bicicleta'.

Además, como incentivo para quienes participen en el certamen con edades comprendidas entre 14 y 30 años, podrán disfrutar de un actividad exclusiva, aún por definir, organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba.

El plazo de presentación de cortometrajes estará abierto hasta el próximo 28 de mayo de 2026. Deben ser obras originales e inéditas y que no hayan sido premiadas en otros certámenes, y han de enviarse a la dirección de correo electrónico 'velominuto@gmail.com'.