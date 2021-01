Carrillo: "Cs demuestra que se pueden salvar vidas y proteger la economía frente a la inacción de Sánchez"

El portavoz adjunto de Cs en el Parlamento andaluz afirma que allí donde gobiernan demuestran que gestionan "con responsabilidad"

CÓRDOBA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Andalucía, Fran Carrillo, se ha referido este domingo al momento tan complicado que vive España en general, y la comunidad andaluza en particular, en plena tercera ola y ha indicado que ante ese escenario hay dos modos de proceder bien distintos, el del Gobierno de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, "que está demostrando que es posible salvar vidas al tiempo que se protege la economía" y el de la "inacción y las mentiras del Gobierno de Sánchez, que solo piensa en sus siglas políticas".

"Tenemos claro que es perfectamente compatible tener a los ciudadanos seguros ante el virus y evitar cierres de negocios y pérdidas de empleos", ha asegurado Carrillo, quien ha apuntado que la formación naranja "demuestra allí donde gobierna su responsabilidad, su utilidad y su preocupación por las personas".

Por ello, según un comunicado, el parlamentario ha insistido en pedir un confinamiento inteligente, que equilibre el salvar vidas con impulsar la economía. "No hay que elegir entre una cosa u otra y es peligroso y falaz decir lo contrario", ha afirmado Carrillo.

El responsable de Cs ha reiterado que en Andalucía no se vacuna más por el momento porque el Gobierno de España "no nos hace llegar más dosis" y ha hecho hincapié en que "los vacunajetas, que se han saltado la cola y se han vacunado aprovechándose de su cargo, deben irse a su casa ya". Carrillo ha recordado que la formación naranja ha denunciado los casos en los que se han vacunado por delante de personas mayores o sanitarios "y sus partidos deben echarlos en la calle, porque está claro que en Ciudadanos no durarían ni cinco minutos".

Según el portavoz adjunto parlamentario, es "una vergüenza" que el Gobierno lleve 30.000 vacunas a Andorra mientras en Andalucía hay que echar el freno al proceso y ha denunciado que "se debe a los intereses políticos del candidato Illa y del PSOE, que sabe que en el país vecino hay miles de personas que pueden votar en las elecciones catalanas". Carrillo ha afirmado que Illa "vive en un universo paralelo y se preocupa más por unas elecciones que por salvar vidas" y ha apuntado que "es impresentable verlo llorar por haber sido proclamado candidato mientras no lo ha hecho por las miles de personas que han muerto en el país".

Carrillo ha manifestado que mientras el PSOE "no representa a la gente y se caracteriza por las corruptulas y por dejar que se beneficien aquellos que tienen un cargo, en Ciudadanos nos dedicamos a gestionar, porque esto no va de izquierdas o de derechas, sino de ser buenos o malos gestores".

Así, el parlamentario por Córdoba ha recordado que, en contraste, en Andalucía "ayudamos a la gente que lo está pasando mal" y en este sentido el Gobierno de Ciudadanos ha destinado 46 millones a las pymes, 26 millones al sector de la artesanía y comercio minorista, y 19 millones a la hostelería, además de 1.000 euros de ayudas directas para que "tengan un desahogo".

"Frente a este modelo de gestión, que salva vidas y protege la economía y al que más lo necesita, ¿dónde están los que se autoproclaman héroes de la clase obrera?", se ha preguntado Carrillo, quien ha afirmado que "a los partidos de la vieja política no les gusta que gestionemos porque saben que no tenemos tolerancia hacia los corruptos y que no estamos dispuestos a que se sigan riendo de los ciudadanos y de las instituciones". Mientras Cs gobierne en Andalucía, ha insistido, "seguiremos gestionando con responsabilidad y poniendo a las personas en el centro de nuestra política".