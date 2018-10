Carrillo (Cs) dice que los andaluces deben "dejar al PSOE atrás" si quieren que Andalucía "vaya hacia delante"

Publicado 24/07/2018 17:33:11 CET

CÓRDOBA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) al Parlamento andaluz, Fran Carrillo, ha afirmado este martes que los andaluces deben "dejar al PSOE atrás" si quieren que Andalucía "vaya hacia delante", asegurando que Cs "es la única y real alternativa para que esta región cambie a mejor, para unas políticas renovadoras, modernas y de progreso".

Así lo ha señalado Carrillo en rueda de prensa junto los cuatro siguientes integrantes de la candidatura que él encabeza, Isabel Albás, Emiliano Pozuelo, Purificación Joyera y José Alza, resaltando que, desde Cs, va a "trabajar más fuerte que nunca, más ilusionados que nunca, y con más esperanza que nunca, pero también con la convicción necesaria de que Andalucía puede y debe estar a la cabeza de todo y no a la cola".

Para Carrillo, "40 años del mismo partido, 40 años de las mismas políticas, tras 40 años de los mismos privilegios, solo se han traducido en chiringuitos públicos y en corruptelas públicas", y ha señalado que la socialista Susana Díaz es "una presidenta con los eres y las tarjetas black pisándole los talones", mientras que en Cs tienen "claro que Andalucía necesita y merece mucho más".

En este sentido, el cabeza de lista por Córdoba de la formación naranja ha aseverado que "solo hay un partido que le puede dar a Andalucía lo que necesita y esa formación política es Cs, por una razón muy sencilla y muy potente, porque es el partido que mejor defiende y representa a la sociedad civil".

Junto a ello y en referencia a PSOE y PP en Andalucía, Carrillo ha afirmado que son, respectivamente, "un partido que no quiere gobernar y otro que no quiere hacer oposición, son dos partidos que no merecen a Andalucía ni merecen los andaluces", y ha insistido en que "el cambio más que nunca es necesario y esa pulsión de cambio los andaluces lo sienten y lo viven y además tienen derecho a conocer otras políticas".

En relación a "los 500 millones de euros que Pedro Sánchez le ha prometido a Susana Díaz", Carrillo ha indicado que "la propia señora Díaz ha reconocido que son un balón de oxígeno, que es lo mismo que reconocer que Andalucía estaba asfixiada y saben porque lo estaba, porque llevan a cabo siempre las mismas políticas de compraventa de voto, con las mismas políticas de clientelismo y con las mismas políticas de falta de oportunidades e innovación".

Por su parte, la parlamentaria andaluza de Cs y número dos de la candidatura, Isabel Albás ha destacado que "esta candidatura sale a ganar, porque tenemos el mejor proyecto y el mejor equipo", tras haber "demostrado que desde la oposición en el Parlamento de Andalucía" han podido conseguir "muchas cosas y buenas para los andaluces, como la eliminación del Impuesto de Sucesiones o la bajada del IRPF en el tramo autonómico".

Por último, el portavoz provincial de Cs y diputado nacional, Marcial Gómez, ha dicho que su partido tiene "una candidatura ganadora, con personas que tienen un brillante currículum y que combinan a la perfección la esencia de Cs, profesionales que vienen de la sociedad civil y que dan un paso adelante para hacer política", y que tienen "experiencia", para así "plantar cara al bipartidismo, que ya nada tiene que ofrecer en Andalucía, y que nos ha llevado a la cola del desarrollo, también en educación, y a ser campeones del mundo del desempleo".