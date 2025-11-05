Una carroza de la Cabalgata de Reyes de Granada estará dedicada a la Capitalidad Cultural 2031

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha abierto el plazo para participar en el sorteo que permitirá a niños de la ciudad formar parte del cortejo de la Cabalgata de Reyes Magos 2026, dentro de una carroza dedicada a la candidatura de la ciudad de la Alhambra a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Con esta iniciativa, el consistorio ha explicado este miércoles en una nota de prensa que quiere "reforzar el carácter participativo y colectivo de la cabalgata, acercando a toda la ciudadanía la ilusión y el espíritu de esta celebración, una de las más emblemáticas de la ciudad".

El plazo de inscripción permanecerá abierto en la web del Ayuntamiento del 10 al 17 de noviembre y podrán participar en él niños empadronados en Granada con edades comprendidas entre los nueve y los 17 años. El sorteo, que se celebrará durante la última semana de noviembre, determinará las personas que acompañarán a los Reyes Magos en la carroza Granada 2031, un espacio que simbolizará "el compromiso de la ciudad con la cultura, la creatividad y la participación ciudadana".

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Granada invita a las familias a sumarse a una iniciativa que busca que la Cabalgata de Reyes sea un reflejo de toda la ciudad y de su proyecto común hacia Granada 2031 como Capital Europea de la Cultura. La Cabalgata de Reyes Magos de Granada 2026 contará con un total de 25 carrozas, incluida esta.

Se está trabajando en la renovación de parte de ellas, así como en una transformación del cortejo, tanto en su estructura como en la forma de presentarse. El objetivo es "ofrecer un desfile más atractivo y participativo", que mantenga la ilusión de una de las citas más esperadas del año. En cuanto al sorteo para participar en la cabalgata, el consistorio recuerda que solo es necesario inscribirse una vez, sin necesidad de realizar más inscripciones.