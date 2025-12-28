Usuarios y residentes de CPA y residencias de Andalucía disfrutan del ambiente navideño con una programación especial

Usuaria de centro residencial de la Junta de Andalucía participando en una actividad navideña. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Participación Activa (CPA) y los centros residenciales de personas mayores de titularidad de la Junta de Andalucía desarrollan durante el periodo navideño una programación especial con el objetivo de que las personas usuarias y residentes se sientan como en su propio hogar y puedan disfrutar del ambiente propio de estas fechas tan señaladas.

Según ha detallado la Junta en una nota, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada, ha reforzado así su apuesta por "un modelo de atención y cuidados centrado en las personas, un compromiso que toma especial relevancia en unos días en los que la cercanía, la ilusión y el acompañamiento adquieren un valor añadido".

Con este propósito, los centros se han engalanado con decoración navideña, en muchos casos elaborada por las propias personas mayores en talleres de manualidades, "fomentando su participación activa y creatividad".

A ello se ha sumado una agenda de actividades que ha incluido visitas a belenes, cine navideño, bingos, concursos de villancicos, zambombas y actuaciones de coros, así como encuentros intergeneracionales en los que asociaciones y centros educativos colaboran activamente, con el objetivo de "reforzar el intercambio de valores, tradiciones y aprendizajes".

La programación se ha completado con desayunos y comidas de convivencia, "una iniciativa especialmente valorada por su papel como herramienta eficaz contra la soledad no deseada, al fortalecer los vínculos entre las personas usuarias y general un auténtico clima de familia". Asimismo, las residencias han ofrecido menús especiales los días 24,25 y 31 de diciembre, así como el 1 y el 6 de enero, "cuidando cada detalle para que las celebraciones se vivan con normalidad y calidez".

Como colofón a estas fechas, los centros reciben la tradicional visita de los Reyes Magos de Oriente, "uno de los momentos más esperados y emotivos de la programación navideña".

En palabras de la directora general de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada, Rocío Barragán, "estas fechas son muy especiales y familiares y nuestro objetivo es que las personas mayores se sientan queridas, acompañadas y cuidadas".

Por otro lado, la directora ha apuntado que "son días de mucho cariño y empatía para el disfrute de todos, en los que las actividades se adaptan para que las personas usuarias de residencias y CPA sigan participando activamente en nuestras tradiciones, donde tienen un papel fundamental".

Con esta programación especial, la Junta ha subrayado que "reafirma su compromiso con el envejecimiento activo, la participación social y el bienestar emocional de las personas mayores".