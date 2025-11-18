'La casa del abuelo' cierra este miércoles en Cazorla (Jaén) el ciclo Teatrino para público infantil

Detalle sobre 'La casa del abuelo' en la programación del Festival Internacional de Teatro de Cazorla 2025. - FIT

CAZORLA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

'La casa del abuelo' cierra este miércoles el ciclo Teatrino, uno de los tres que forman el Festival Internacional de Teatro de Cazorla (Jaén) y que está dedicado al público infantil.

La compañía La Rous llevará a escena, a partir de las 19,00 horas en el teatro de La Merced, este montaje dirigido e interpretado por Rosa Díaz, con música compuesta por Mariano Lozano-p y que ha sido "reconocido por su belleza y sensibilidad", según ha indicado este martes el director del FIT, Mario Olivares.

Desde su estreno, ha obtenido importantes galardones. En 2009, fue premiada como Mejor Espectáculo en la Feria Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes Feten y en 2011 recibió el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes por su calidad artística, coherencia y originalidad.

La representación de 'La casa del abuelo' --junto con otras dos propuestas, 'Un traje nuevo para el emperador' y 'Yo, Tarzán'-- forma parte de Teatrino, ciclo pensado para acercar las artes escénicas a los más pequeños y fomentar su interés por ellas.

Olivares ha expresado su satisfacción por la respuesta del público en esta edición. "Estamos muy contentos con la gran afluencia de familias y con el entusiasmo que muestran los niños y niñas. Asistir al teatro desde edades tempranas es esencial para su desarrollo cultural y emocional", ha destacado.

Ha señalado, además, que el equipo del festival seguirá impulsando propuestas de calidad: "Trabajamos con el objetivo de que la programación se supere año tras año, ofreciendo espectáculos que ilusionen, formen y acerquen el arte escénico a todos los públicos", ha asegurado.

Teatrino es uno de los tres ciclos que componen el Festival Internacional de Teatro de Cazorla, junto a los de Calle y Sala. Esta vigésimonovena edición del FIT comenzó el pasado 10 de octubre y se desarrollará hasta el 6 de diciembre.