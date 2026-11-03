La Casa Cultural Federico en Granada celebra su Semana Cultural 2026 dedicada a los maestros de Lorca

El 10 de noviembre, a las 12,30 horas, en la Facultad de Derecho de Granada, se presenta 'El proceso judicial póstumo contra Federico García Lorca (1940-1946). Crónica de una calumnia', del escritor e investigador Rafael Ramos. - CASA CULTURAL FEDERICO EN GRANADA

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Cultural Federico en Granada presenta su Semana Cultural 2026, que se celebrará del 9 al 14 de noviembre bajo el título 'Ciclo maestr@s de Federico'. Durante cinco jornadas, distintos espacios culturales de Granada y Fuente Vaqueros acogerán encuentros literarios, conferencias, actuaciones musicales y visitas guiadas para descubrir a las personas que acompañaron los primeros años de formación del poeta e influyeron en su pensamiento y sensibilidad artística. Las invitaciones para los eventos de la programación que tendrán lugar en la Casa Cultural Federico García Lorca, estarán disponibles en la web oficial.

La programación comenzará el lunes 9 de noviembre en la Casa Cultural Federico con dos encuentros dedicados a la etapa educativa y familiar del escritor. A las 19,00 horas, Ana Perea Montes abordará la figura de Federico alumno, mientras que a las 20,00 horas Carmen Valero protagonizará una sesión dedicada a Maestra Vicenta Lorca, su madre, cuya vocación docente y sensibilidad cultural fueron fundamentales en su educación.

Uno de los actos centrales tendrá lugar el martes 10 de noviembre, a las 12,30 horas, en la Facultad de Derecho de Granada, con la presentación de 'El proceso judicial póstumo contra Federico García Lorca (1940-1946). Crónica de una calumnia', del escritor e investigador Ismael Ramos. Publicado por El Envés Editoras e integrado en la colección Biblioteca La Casa del Darro, el libro recupera un episodio prácticamente desconocido de la historia del poeta.

A través de una extensa investigación documental, Ramos reconstruye el procedimiento judicial que el franquismo abrió contra Lorca cuatro años después de su asesinato, en agosto de 1936. Entre 1940 y 1946, el poeta fue objeto de un proceso relacionado con su supuesta pertenencia a la masonería y sus ideales políticos. La obra reúne documentos judiciales, expedientes y archivos, algunos inéditos, que permiten conocer este capítulo de la represión franquista y arrojar nueva luz sobre la memoria del escritor granadino.

Ese mismo martes, a las 18,30 horas, Ismael Ramos participará en la Casa Cultural Federico en un encuentro dedicado al Maestro Antonio Segura Mesa, referente musical en la formación del poeta. La jornada continuará a las 20,30 horas en el Auditorio Caja Rural con 'Maestro Manuel de Falla', con una actuación de la soprano Mariola Cantarero y el pianista Juan Habichuela Nieto, acompañados por una cantaora. Una propuesta que pondrá de relieve la estrecha relación entre la música, la tradición popular y el universo creativo lorquiano. Las invitaciones se encuentran disponibles en redentradas.

El jueves 12 de noviembre, a las 11,00 horas, Eduart Granada conducirá la visita guiada 'Maestr@s de Federico', centrada en el entorno educativo y las personas que contribuyeron a la formación del poeta. Por la tarde, a las 19,00 horas, la Casa Cultural Federico acogerá un encuentro sobre el Maestro Antonio Rodríguez Espinosa, con la participación de Vicente Pradal, bisnieto del docente.

La programación sigue el viernes 13 de noviembre, a las 19,00 horas, con una sesión dedicada al Maestro Martín Domínguez Berrueta, en la que intervendrán Antonio Martín Rubio y María Jesús Jabato, esta última mediante una intervención en vídeo. El encuentro también permitirá profundizar en los referentes intelectuales y educativos que marcaron el desarrollo personal y artístico de Federico García Lorca.

El sábado 14 de noviembre, a las 20,00 horas, el Teatro Federico García Lorca de Fuente Vaqueros acogerá la clausura de la Semana Cultural con una conferencia del poeta y dramaturgo Alberto Conejero, organizada con motivo de la inauguración de la Biblioteca de Fuente Vaqueros, con acceso gratuito hasta completar aforo.

Conejero, una de las voces destacadas de la dramaturgia española contemporánea, mantiene una estrecha vinculación artística con la memoria y el legado lorquianos. Entre sus obras destaca 'La piedra oscura', centrada en Rafael Rodríguez Rapún, último compañero sentimental de Lorca, y su participación como coguionista en 'La bola negra'. Tras la conferencia, el autor firmará ejemplares de 'La piedra oscura'.