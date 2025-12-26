Las casas rurales y los hoteles de Andalucía alcanzarán entre el 70% y 80% de su ocupación en la recta final del 2025

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 2 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha indicado que las previsiones turísticas de cara a los últimos días del año 2025 apuntan a que los alojamientos rurales estarán con ocupaciones cercanas al 70%, diez puntos porcentuales más que en 2024; mientras que, el alojamiento hotelero tradicional alcanzará el 80% de ocupación en la mayor parte de las provincias andaluzas.

Así lo ha trasladado Bernal en una entrevista concedida a la cadena COPE, recogida por Europa Press, donde también ha señalado que Andalucía abarca "una diversidad" en cuanto a los tipos de destino elegidos por los turistas. "Hemos conseguido que haya dos focos muy importantes; por un lado el turismo urbano y cultural, que siempre son atractivos por el patrimonio de las ciudades y los alumbrados navideños, y también el turismo de interior o rural, que cada vez tiene más fuerza, porque los turistas se interesan más por el turismo de interior, de naturaleza y activo", ha descrito el consejero.

En este sentido, ha precisado que el perfil de turista que visita Andalucía en estos últimos días del 2025, es muy parecido al que llega durante la época estival --en los meses de verano-- y de carácter nacional. A nivel internacional, los turistas extranjeros que más visitan la región en estas fechas son procedentes de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.

"Si hacemos un paralelismo con el turismo de sol y playa o el turismo de golf, que es el más característico de la época estival, encontraremos muchas similitudes con los turistas que hemos recibido este invierno en Andalucía. Es un perfil bastante similar, en cuanto a las nacionalidades", ha afirmado Bernal.

Asimismo, el consejero ha puesto en valor la presencia de los alumbrados navideños como nuevos atractivos turísticos para las distintas provincias andaluzas. A su juicio, "muchos alcaldes en muchas ciudades se han dado cuenta de que, aportando ese atractivo que es el alumbrado en Andalucía y además llevándolo a momentos cada vez más tempranos del tiempo, la Navidad empieza antes y con eso también pues la demanda a esas ciudades".

Al respecto, ha añadido que este fenómeno de adelantar la llegada de la Navidad con el alumbrado tiene también un efecto sobre las compras y el consumo en restaurantes, por lo que también contribuye a que la comunidad andaluza tenga "un atractivo extra". "A partir de ahora, se va a estudiar el turismo de alumbrados navideños como un segmento a valorar", ha remarcado.

Por otra parte, Arturo Bernal ha expuesto que los crecimientos que se producen últimamente respecto al número de turistas en Andalucía no son más del 2% o el 1,5%, "eso es lo que más nos está motivando a trabajar, y ese es nuestro objetivo en el plan estratégico". Además, ha remarcado que la comunidad autónoma está logrando incrementos muy importantes tanto en el empleo turístico como en los ingresos que esos turistas dejan en el territorio, destacando que "es la primera vez en la historia que se supera ampliamente los 500.000 andaluces trabajando en la industria del turismo.

"Este año superaremos también esa mítica marca de los 30.000 millones de euros. Para el año 2025, vamos a obtener más ingresos todavía de esos 30.000 millones de euros. Y estamos hablando ya de la primera industria de Andalucía. Esos son dos datos muy importantes por los cuales nosotros entendemos que el turismo tiene capacidad de crecimiento", ha concluido el consejero.