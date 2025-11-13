Casi 600 andaluces se concentran en centros militares para pedir mejores condiciones para el personal civil de Defensa

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 600 personas han participado este jueves en las movilizaciones organizadas en Andalucía por la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (USO), junto a la Asociación Profesional del Personal Laboral de la Administración General del Estado (Aplage), mayoritariamente en Cádiz, Córdoba y Sevilla para exigir "condiciones laborales dignas", "la consolidación de las mejoras retributivas" y "el fin de la discriminación" entre colectivos del personal civil de Defensa.

Según ha informado la organización sindical en una nota, USO y Aplage han llamado a la concentración en 70 centros y acuartelamientos del Ministerio de Defensa en toda España, con especial incidencia en Andalucía --36 centros--, y presencia en Murcia, Madrid, Canarias, Galicia, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Melilla.

En Andalucía, las manifestaciones se han centrado especialmente en las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla, siendo así las más multitudinarias. Concretamente, en la capital andaluza se han llevado a cabo en la Maestranza Aérea de Sevilla, en el Acuartelamiento Aéreo de Tablado y el Aeropuerto de San Pablo. En la provincia de Córdoba, las concentraciones han tenido lugar en el cuartel Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda nº 2 del Higuerón, en la Residencia Militar Logística 'Gran Capitán' y en la Subdelegación de Defensa.

Por otro lado, Cádiz ha sido la provincia donde más movilizaciones se han convocado, especialmente, en la localidad de San Fernando con protestas en 19 centros del Ministerio de Defensa.

Asimismo, también han tenido presencia en Cádiz capital, en el Centro de Ensayos Torregorda y la Estación Naval de Puntales; en Algeciras, en la Comandancia Naval y la Residencia Militar 'Fuente Santiago'; en Chiclana de la Frontera, en el Centro Técnico de Cádiz; en Jerez de la Frontera, en la Residencia Militar Acción Social de Descanso 'Fernando Primo de Rivera'; en Jédula, en la Yeguada Militar Corijo Vicos; en la Base Naval de Rota; en Tarifa, en la Estación de Vigilancia del Estrecho; y en San Roque, en los alojamientos de Artillería de Costa nº4 y la Unidad de Servicios de Acuartelamiento 'Cortijo de Buenavista'.

Con ello, las organizaciones han reprochado que la gratificación extraordinaria MUA y la productividad por objetivos, presentadas por el Ministerio de Defensa y avaladas por los sindicatos mayoritarios como medidas extraordinarias para 2025, "no constituyen una mejora real ni estructural, al tratarse de pagas no consolidables y discriminatorias".

En este sentido, USO ha criticado que se trata de una paga no consolidable que, a su juicio, "fue impuesta por la Administración sin negociación efectiva"; "carece de carácter permanente y, por tanto, su continuidad depende de la voluntad política del próximo ejercicio"; "excluye al personal estatutario, generando una discriminación inaceptable entre trabajadores que prestan los mismos servicios públicos"; "restringe el acceso a personal laboral y funcionario en determinados supuestos que afectan a la salud de los trabajadores", como pueden ser aplicar criterios restrictivos relativos a la falta de asistencia por enfermedad sin baja.

Asimismo, ha criticado que esta medida incluye una cantidad económica sobre el total que ya estaba presupuestada y se abonaron en años anteriores, "donde intentan visualizar cierta cuantía como si fuera algo nuevo cuando en realidad no lo es"; y que "agrava la discriminación cuándo el cómputo de atrasos se realiza sobre doce pagas, cuando en realidad debe hacerse sobre catorce".

Bajo este contexto, tanto el sindicato USO como Aplage, han exigido a través de estas movilizaciones la consolidación de las mejoras retributivas en "una medida permanente y aplicable" a todo el personal civil; "el fin de cualquier discriminación entre los distintos colectivos del Ministerio de Defensa", incluyendo al personal estatutario; y la apertura de "una negociación real, efectiva y vinculante", con participación de todos los interlocutores sindicales.

De este modo, ambas organizaciones han reafirmado su compromiso de defender los derechos de todos los trabajadores del Ministerio de Defensa y mantendrán las movilizaciones "hasta alcanzar soluciones reales, permanentes y justas" para todos los colectivos afectados. "No dejaremos atrás a nadie que se quiera movilizar. Es crucial mantener la voz alzada frente a la discriminación salarial y asegurar que la demanda de los 300 euros se convierta en una realidad justa para todos", han trasladado.