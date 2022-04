Castilla (UGT-A) insiste en que "no hay motivo para adelantar" las elecciones regionales aunque "se lo inventen"

CÓRDOBA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha insistido este lunes en que "no hay motivo ninguno para adelantar" las elecciones andaluzas, aunque ha manifestado que "se pueden inventar el motivo que quieran", a la vez que ha aseverado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no ha hablado con su sindicato, pese a que haya dicho que "ha hablado con empresarios y sindicatos" sobre la posible fecha de convocatoria.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto a la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y exvicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, y la secretaria de Igualdad de UGT Córdoba, Francisca Haro, Castilla ha manifestado que no sabe "con qué sindicatos habrá hablado", porque ha aclarado que "con UGT no ha hablado".

No obstante, "es cierto que es una decisión prerrogativa del presidente de la Junta, pero con el sindicato UGT no ha hablado de este tema", ha subrayado la sindicalista, quien ha matizado que "sí habla cuando le interesa, cuando hay que firmar acuerdos de diálogo social, por ejemplo, en lo peor de la pandemia, que se hicieron dos grandes acuerdos", pero "para esto a lo mejor no será importante saber cuál es la opinión de UGT", ha apostillado.

En cualquier caso, ha opinado que "no hay ningún tipo de motivo" para el adelanto electoral, "porque realmente ahora estamos con una inflación del 9,9% en Andalucía; el Gobierno de la comunidad autónoma tiene medidas para impactar sobre esa inflación y no todo es 'papá Estado', porque también la comunidad tiene la capacidad con sus políticas de rebajar la incertidumbre que tiene la clase trabajadora de no poder llenar el frigorífico por el precio de la cesta de la compra".

Y es que, a su juicio, "si ahora nos metemos en una precampaña, luego la campaña, luego la poscampaña y luego que si nos ponemos de acuerdo, nos tiramos seis, siete o no se sabe cuántos meses, porque eso es totalmente una incertidumbre, mientras tanto los fondos Next Generation, la recuperación, todas las medidas que hay que poner encima de la mesa y qué va a ocurrir con los contratos de sanidad".

De este modo, considera que "no es el momento para adelantar elecciones", pero ha insistido en que "es una prerrogativa del presidente y tendrá que explicar muy bien a la ciudadanía andaluza que va más allá del tacticismo político y de un problema de seguir porque no hay presupuesto, cuando se sabe que con los presupuestos prorrogados se puede aguantar perfectamente hasta octubre o noviembre", que "sería una fecha de convocatoria", ha defendido Castilla.