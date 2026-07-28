Castillo de Locubín (Jaén) dispondrá de cerca de 15 millones para recuperarse de los efectos del tren de borrascas

Visita a Castillo de Locubín - SUBDELEGACIÓN JAÉN

CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

Castillo de Locubín dispondrá de cerca de 15 millones de euros procedentes del Gobierno de España para reparar los daños provocados por las inundaciones, reforzar la prevención ante futuros episodios de lluvias intensas, recuperar los caminos rurales y respaldar al sector agrario tras el tren de borrascas de principios de año.

En concreto, de la cantidad total, 6,1 millones de euros se destinarán a un total de 35 actuaciones en infraestructuras municipales; 1,7 millones de euros financiarán la recuperación de caminos rurales; y otros 4,6 millones corresponden al primer pago efectuado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a 714 titulares de explotaciones agrarias, al que le seguirán otros dos pagos hasta alcanzar los 5 millones de euros.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, acompañado por el alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez, ha visitado el municipio para abordar las ayudas.

Fernández ha destacado que el Ejecutivo central ofrece "una respuesta integral que atiende la recuperación de las infraestructuras, el apoyo directo al campo y la reparación de los accesos a las explotaciones". Las ayudas se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, y estarán financiadas al 100% por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Cristóbal Rodríguez, ha explicado que las actuaciones vinculadas a la canalización de barrancos, la recogida de aguas de escorrentía y la renovación de las redes de saneamiento y pluviales concentran más de cuatro millones de euros, lo que supone cerca de dos terceras partes de la inversión municipal.

La intervención de mayor cuantía será la canalización del barranco de las Escomenillas, desde el polígono industrial hasta el colector situado bajo la avenida Virgen del Rocío, con un presupuesto de 1,6 millones de euros. También se actuará en los barrancos de San José, Fuente Blanquilla, Los Lirios, Colmenero, La Camorra y la zona de Caño.

Asimismo, el programa incluye nuevas redes de aguas pluviales y fecales en diversas vías públicas como la carretera de Granada, la avenida Virgen del Rocío y las calles Reyes Católicos, Doctor Fleming, Blas Infante, Veracruz y Santa Teodora, junto a mejoras en la recogida de aguas entre el polígono industrial y la Rotonda del Olivo.

En las pedanías, se ejecutará una nueva red de pluviales en la calle La Parra de Ventas del Carrizal, mientras que en Los Chopos se instalarán rejillas y conducciones para canalizar las aguas de escorrentía.

Cerca de 1,5 millones de euros se destinarán a reparar y reforzar puentes, pasos inundables, senderos y muros. Entre las principales obras figuran el puente del Camino Mozárabe junto a Ventas del Carrizal (288.000 euros), el nuevo puente del Camino Hoyo de Piedra (176.000 euros), las actuaciones del Camino de la Isla sobre el Arroyo Salado, la reconstrucción del puente peatonal del Camino Mozárabe sobre el Arroyo Chiclana y una inversión de 247.000 euros en el sendero de la ribera izquierda del río San Juan.

Otros 1.046.200 euros permitirán recuperar edificios y equipamientos municipales. La actuación principal se centrará en la Casa Federico Parera, con 682.000 euros, junto a obras en el Ayuntamiento, el edificio de la Policía Local, el Pabellón Municipal de Deportes, el Centro Social y un inmueble de la calle Puerta Real. En Ventas del Carrizal se repararán el almacén y la Biblioteca Municipal; en Los Chopos se intervendrá en el edificio Multiusos-Espacio Joven; y se recuperará la infraestructura del Coto de Pesca Municipal en el río San Juan.

El Gobierno de España también financiará con casi 1,7 millones de euros la reparación y mejora de los caminos rurales afectados por las lluvias y las inundaciones, unas vías que el subdelegado ha calificado de "esenciales" para acceder a las explotaciones, desarrollar los trabajos agrícolas y garantizar la movilidad y la seguridad en el medio rural.

Estas actuaciones en Castillo de Locubín forman parte de un paquete de más de 400 millones de euros movilizado por el Gobierno de España para reparar y mejorar infraestructuras en 94 municipios de la provincia de Jaén, donde se prevén alrededor de 2.500 actuaciones. Fernández ha concluido recordando que Jaén concentra el mayor volumen de recursos destinados a entidades locales con cargo a estas ayudas debido a la magnitud de los daños registrados.