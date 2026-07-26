El Castillo del Moral de Lucena (Córdoba) volverá a su época medieval con una experiencia inmersiva en el Patio de Armas

El Castillo del Moral de Lucena. - AYUNTAMIENTO DE LUCENA

LUCENA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El Castillo del Moral de Lucena (Córdoba) va a incorporar nuevas herramientas digitales que permitirán ofrecer a los visitantes una experiencia inmersiva de realidad virtual con la recreación en 3D del Patio de Armas de la fortaleza en su contexto medieval, lo que facilitará la comprensión de su configuración original y contextualizar su evolución histórica.

Según informa el Ayuntamiento lucentino en su web, consultada por Europa Press, esta actuación forma parte del contrato promovido por la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, a la que pertenece el Consistorio de la localidad, "para el diseño, producción, suministro e implantación de experiencias inmersivas de realidad virtual patrimoniales en recursos gestionados por esta entidad".

El proyecto está financiado en el marco de la convocatoria de Patrimonio Turístico Cultural de Andalucía (Patcul) 2025, dirigida a promover la sostenibilidad del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural de Andalucía.

La intervención prevista en Lucena consistirá en la recreación histórica en 3D del Patio de Armas del Castillo del Moral, "basada en investigación documental rigurosa, elaboración de un guion histórico-narrativo y modelado tridimensional coherente con la etapa representada". El objetivo es facilitar a las personas visitantes la comprensión histórica y espacial del monumento, así como entender su evolución a lo largo del tiempo.

La experiencia tendrá una duración aproximada de cinco minutos y combinará recreación digital en 3D con grabaciones en formato 360º del entorno real, incluyendo, en su caso, tomas aéreas mediante dron. Además, incorporará ambientación sonora, animaciones, locuciones en español, inglés y francés, subtitulación en los mismos idiomas e interpretación en Lengua de Signos Española, con el fin de garantizar una propuesta accesible, didáctica y adaptada a distintos perfiles de público.

El contrato contempla también el suministro, instalación y configuración del equipamiento necesario para su funcionamiento, con dos puestos completos de experiencia VR en el recurso turístico lucentino. Estos puestos incluirán gafas de realidad virtual autónomas, taburetes giratorios 360º, plintos de soporte y carga, así como licencias de uso en modo kiosco, lo que permitirá una utilización segura, sencilla y autónoma por parte de las personas usuarias.

La licitación establece que los contenidos "deberán contar con validación histórica por especialistas locales en patrimonio o divulgación cultural, garantizando así el rigor de la recreación y la adecuación del relato histórico". Asimismo, se exige que "la experiencia pueda funcionar sin conexión permanente a internet y que el equipamiento se integre de manera respetuosa en el entorno patrimonial, evitando cualquier alteración del espacio y de su percepción estética".

El presupuesto global de la licitación supera los 33.000 euros para el conjunto del proyecto, que incluye además de la experiencia descrita para el Castillo del Moral, el desarrollo de una actuación similar en la villa romana de Fuente Álamo en Puente Genil. El plazo de ejecución será de cuatro meses desde la formalización del contrato, sin posibilidad de prórroga, y en todo caso deberá estar finalizado antes del 3 de marzo de 2027.

Con esta actuación, el Castillo del Moral reforzará sus recursos de interpretación turística y cultural mediante una solución innovadora que une patrimonio, tecnología, accesibilidad y divulgación histórica, contribuyendo a enriquecer la visita a uno de los principales referentes monumentales de Lucena.