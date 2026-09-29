Castillo sitúa el origen de los malos resultados de PISA en los cambios educativos de finales de los 90 y la LOE de 2006

1121147.1.260.149.20260929135452 La consejera de Educación, Carmen del Castillo, sitúa a finales de los 90 y, sobre todo, en la LOE de 2006 el origen de los actuales malos resultados del informe PISA. - ESTHER LOBATO / EUROPA PRESS

OGÍJARES (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha situado en los cambios en el sistema educativo de finales de los años 90 y, "fundamentalmente", en la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2026, el origen de los malos resultados actuales del informe Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). En este sentido, ha hecho un llamamiento a la reflexión sobre la estructura normativa que sustenta el sistema educativo, así como a hablar de metodología y de curriculum.

Así se ha pronunciado Castillo este martes en Ogíjares (Granada) cuando ha sido cuestionada por los periodistas por si la Junta de Andalucía tiene algún tipo de plan de cara a cambiar los resultados del informe PISA en Andalucía.

"Lo primero que yo creo que hay que hacer es sentarse a hablar es de metodología, de currículum y de si la estructura normativa que tenemos, la que sustenta el sistema educativo desde hace muchísimos años, está dando respuesta a las necesidades del sistema", ha expresado la consejera.

Castillo ha asegurado que es muy importante "darle una vuelta" al curriculum, y ha apuntado que "esto no ha pasado en los tres ni en los últimos 10 años, ni en los últimos 15 años. Probablemente venga de finales de los años noventa, donde se cambia todo el sistema educativo y fundamentalmente desde el año 2006 con la LOE, que cambia el foco hacia las competencias y olvida los saberes", ha dicho la consejera de Educación.

En este punto, Castillo ha asegurado que "si no tenemos contenido, no tenemos conocimiento. Es muy difícil desarrollar pruebas como la de PISA, que lo que te enfrentan es a ese saber hacer desde el conocimiento"

Castillo que, como en otras ocasiones, ha reconocido que los resultados PISA no son buenos, ha señalado que el informe "es una foto fija de 52 centros educativos, de los aproximadamente 7.000 que tenemos en nuestra comunidad autónoma", y, por lo tanto, "los resultados se mueven en una franja determinada". Además, ha recalcado en que "Andalucía no está bien, pero porque no estaba bien antes".

La consejera de Educación ha dicho que si bien hay comunidades autónomas que en el informe PISA han bajado 50 puntos frente a los 12, 15 ó 20 que ha bajado Andalucía, este hecho no la consuela, "ni consuela a nadie".

A renglón seguido, ha incidido en las cosas que ya se están haciendo desde su departamento, entre los que ha destacado los refuerzos de Lengua, de Razonamiento Matemático y la estrategia para la ciencia en toda Andalucía.

También ha apuntado que donde más problemas se tiene tanto en Andalucía como en el resto de España y Europa es en la comprensión lectora; a lo que ha añadido que en Andalucía "se lee en Primaria y en Secundaria. Tenemos prevista esa lectura a lo largo de toda la semana en todas las áreas".