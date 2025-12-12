La Cátedra Fundación García Cugat llega a la UCO para impulsar la investigación en terapias regenerativas

Foto de familia en de la presentación de la nueva Cátedra Fundación García Cugat. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha presentado este viernes la nueva Cátedra Fundación García Cugat, que tiene el objetivo de impulsar la investigación en terapias regenerativas. La cátedra nace como fruto del convenio de colaboración suscrito el pasado mes de octubre entre la institución académica y la fundación García Cugat, y que tiene su origen en la estrecha colaboración que la entidad mantiene desde 2008 con las Unidades de Cirugía y Anestesiología de la universidad.

Según informa la UCO en una nota, los principales objetivos de la cátedra han sido presentados en el Rectorado en un acto que ha contado con la presencia de la presidenta de la Fundación García Cugat, Monserrat García; el vicepresidente de la misma, José María Carrillo; el patrono de la entidad, Ramón Cugat; el director de la nueva cátedra, Juan Manuel Domínguez; la vicerrectora de Innovación y Transferencia de la UCO, Lourdes Arce, y el rector, Manuel Torralbo.

En este contexto, Torralbo ha destacado que esta iniciativa "refuerza los lazos de una relación histórica" que desde hace décadas ha unido a la fundación y la universidad y supondrá "un gran ejemplo de investigación y transferencia de conocimiento al más alto nivel".

Por su parte, la vicerrectora de Innovación y Transferencia ha subrayado que la creación de la cátedra representa "una apuesta de la que se beneficiaría toda la universidad en su conjunto, que podrá acercarse a las líneas de trabajo de la fundación desde distintas áreas científicas".

Tal y como ha señalado el director de la Cátedra, entre las principales líneas de actuación, a falta de concretarse los últimos detalles por la comisión mixta de la nueva entidad, se impulsará el desarrollo de proyectos de investigación para la transferencia del conocimiento sobre el uso de terapias regenerativas, principalmente en patologías músculo-esqueléticas, en medicina humana y veterinaria.

Además de ello, entre sus objetivos, la cátedra también fomentará la comunicación científica y social para la difusión del conocimiento generado de la investigación en terapias regenerativas con factores de crecimiento derivados de plaquetas y células madre mesenquimales, se organizarán conferencias, seminarios, cursos y sesiones de formación y asesoramiento, y se instituirán premios y becas relacionadas con esta temática.

La Fundación García Cugat para la investigación Biomédica es una fundación que desarrolla sus actividades en todo el territorio nacional y a nivel internacional, cuyas finalidades fundacionales, entre otras, son las de fomentar, impulsar, proteger y dar apoyo a las actividades y proyectos de investigación y desarrollo científico que contribuyan a impulsar los conocimientos y mejorar las técnicas de recuperación de lesiones y de traumatología en su contexto más amplio tanto en medicina humana como en veterinaria.

Además de ello, la fundación, que inició su andadura en el año 2007, también tiene entre sus actividades instituir premios, ayudas, becas, sufragar estudios, investigaciones, prácticas y fomentar la interrelación y comunicación científica y social con otros países, así como impartir formación y docencia en medicina humana y veterinaria.

En este sentido, el patrono de la fundación, Ramón Cugat, ha resaltado el carácter multidisciplinar de la entidad, que engloba a especialistas de distintas áreas del campo de la medicina y la veterinaria para investigar en diversos campos como las terapias biológicas en degeneración articular, la regeneración de cartílagos o las terapias en lesiones deportivas.

En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta de la fundación, Montserrat García, quien ha puesto de relieve el carácter multicéntrico de la fundación y su vinculación con varias empresas proyectos y centros de investigación.

DÉCADAS DE INVESTIGACIÓN COMPARTIDA

La creación de la cátedra es el producto de años de colaboración entre la fundación y la universidad. De hecho, la relación de las Unidades de Cirugía y Anestesiología (Grupo de Investigación CTC373 de la Junta de Andalucía) del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Córdoba con la Fundación García Cugat para investigaciones Biomédicas (FGC) se inicia en 2008.

En este tiempo, se han llevado a cabo tres proyectos de investigación preclínica en modelos animales (ovejas) asociado al estudio del uso terapéutico de terapias regenerativas como el plasma rico en plaquetas y células madre mesenquimales aplicados para tratamiento de lesiones del sistema músculo esquelético (tendón, ligamentos, músculo, cartílago articular, osteoartritis) para favorecer una recuperación más rápida y de mejor calidad.

Estos proyectos se han desarrollado en paralelo a tres tesis doctorales. La investigación también ha generado comunicaciones en congresos nacionales e internacionales de Cirugía Veterinaria y 14 artículos en revistas internacionales.