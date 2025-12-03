La Catedral de Jaén acogerá el 13 de diciembre la beatificación de 124 mártires de la Iglesia

El obispo de Jaén, Sebastián Chico, durante la rueda de prensa - OBISPADO JAÉN

La Catedral de Jaén acogerá el próximo 13 de diciembre, a las 11,00 horas la ceremonia de beatificación de los 124 mártires de la Iglesia de Jaén, en su mayoría sacerdotes, aunque también hay una religiosa y algunos laicos. Será una celebración, presidida por el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Semeraro.

El obispo de Jaén, Sebastián Chico, ha indicado en rueda de prensa que se trata de "poder reconocer como mártires, como testigos de Cristo a 124 jiennenses, que vivieron y murieron en el siglo XX, y que la Iglesia universal reconoce como beatos y mártires".

Ha añadido que con esta ceremonia de beatificación, "se pone de manifiesto que 124 hombres y mujeres de nuestra tierra, que se consideraban amigos de Jesús, no dudaron en hacer esa frase vida, entregando la suya por amor a ese Amigo con mayúsculas: Jesús. Y lo hicieron sabiendo que perdían la vida, sí, pero que, lo hacían fieles a sus creencias, sin negar su fe".

El obispo también, ha puesto de manifiesto que estas beatificaciones, las primeras en el pontificado del Papa León XIV, son el resultado de un largo proceso iniciado por su predecesor, monseñor García Aracil; que continuó monseñor Del Hoyo López, con la apertura de la fase diocesana y después con la clausura de la misma fase monseñor Rodríguez Magro.

Según el obispo, será "una jornada histórica que comenzará con la lectura de la carta Apostólica del Papa por parte del Legado Pontificio, el cardenal Semeraro, que declara a estos hombres y mujeres mártires".

El sacerdote Andrés Nájera, delegado para la Causa de los Santos, ha explicado el proceso de beatificación en sus distintas etapas. Asimismo, ha agradecido la colaboración de las distintas personas que han participado, tanto en la fase diocesana, como en la fase romana, su trabajo y dedicación. De forma especial, ha agradecido la colaboración de Antonio Aranda y Rafael Higueras, que serán reconocidos por esto con la medalla de la Iglesia de Jaén.

Sobre los acontecimientos que tanto en las parroquias como en la Catedral se están preparando antes de esta celebración, Najera ha apuntado que habrá un triduo en la Catedral los días, 9, 10 y 11 de diciembre, a las 19,30 horas, que estará presidido por los dos obispos eméritos, monseñor del Hoyo López y monseñor Rodríguez Magro y el último día, por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo. Además, ya se ultiman los preparativos de una vigilia de oración el 12 de diciembre, a las 19,30 horas, en la Catedral.

Nájera ha contado que como es tradición en la Iglesia católica, se están compilando reliquias de los mártires, para su veneración. Por lo que se está llevando a cabo un proceso "arduo y muy delicado", con la exhumación de algunos restos de estos mártires, que serán depositados en una urna el día de la beatificación.

La última celebración ce beatificación en la provincia fue en 2010 en Linares (Jaén), ciudad natal del beato Manuel Lozano Garrido. Ahora, 15 años después, se organiza otra en el primer templo jiennense.

Ha sido el provicario general, José Antonio Sánchez, quien ha explicado toda la logística para esa jornada. Por un lado, se ha contactado con todas las familias de los mártires, y que muchos de ellos, alrededor de 1.000, ya han confirmado su asistencia. De igual manera, se ha cursado invitación a todos los obispos de España y han sido muchos los que ya han confirmado su asistencia, así como comunidades religiosas.

Se han habilitado alrededor de 2.000 plazas en la Seo jiennense, y quedan aún algunas disponibles, que pueden solicitarse a través de un formulario en la página web de la diócesis. No se descarta, si la meteorología lo permite y el aforo se desborda, poner pantallas en la plaza de Santa María.

La celebración será retransmitida por Trece TV y Radio María, y contará con el acompañamiento musical del Coro y Orquesta MusicAlma, de Linares.