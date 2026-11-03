Catorce partidos aspiran a lograr escaños al Congreso y once al Senado en Andalucía en las elecciones generales del 29N

Archivo - Vista general del Congreso de los Diputados en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 partidos y coaliciones diferentes aspirarán el domingo 29 de noviembre en las elecciones generales a conseguir escaños en el Congreso de los Diputados y 11 al Senado por Andalucía, según las candidaturas proclamadas por las Juntas Electorales Provinciales que publica este martes 3 de noviembre el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press.

Estos datos suponen un ligero descenso respecto a los comicios generales celebrados el 23 de julio de 2023, cuando 18 partidos distintos concurrieron desde Andalucía al Congreso de los Diputados y 17 al Senado. El 29 de noviembre se eligen a 60 diputados en el Congreso --uno menos que en los anteriores comicios porque Cádiz pierde un escaño por población-- y a 32 senadores por la comunidad.

La semana pasada, el BOE recogió que 16 partidos y coaliciones habían registrado un total de 92 candidaturas al Congreso y 63 al Senado. Tras el plazo para revisar, corregir errores y estudiar posibles recursos e impugnaciones, las listas definitivas proclamadas dejan fuera del listado inicial las candidaturas de Izquierda por Almería al Congreso por esta provincia; una agrupación de electores al Congreso por Málaga con un único candidato; y la candidatura de Falange Española de las Jons al Senado por Sevilla.

Tras estas supresiones, son en total 89 las candidaturas proclamadas que aspiran a lograr representación en el Congreso por Andalucía --11 más que en los comicios de julio de 2023-- y 61 en el Senado --diez menos que en las últimas generales--.

Por provincias, en Almería se presentan doce candidaturas al Congreso y ocho al Senado; en Cádiz, once y siete; en Córdoba, doce y ocho; en Granada, once y siete; en Huelva, diez y seis; en Jaén, once y ocho; en Málaga, once y ocho, y en Sevilla, once listas a la Cámara Baja y otras nueve a la Cámara Alta.

Sólo cuatro formaciones presentan candidaturas en toda Andalucía a Congreso y Senado: PP, Adelante Andalucía, Podemos y Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE). PSOE y Frente Amplio concurren por separado al Congreso en las ocho provincias, pero al Senado lo hacen en coalición bajo las siglas 'Senado de Progreso'.

Por su parte, Vox concurre al Congreso por las ocho provincias andaluzas aunque en cuatro de ellas (Sevilla, Huelva, Granada y Jaén) presentan un único candidato tras su acuerdo con el PP, mientras que al Senado presentan listas en toda Andalucía salvo Cádiz, donde ha integrado a un independiente como número tres en la lista del PP.

SE ACABÓ LA FIESTA Y PACMA CONCURREN AL CONGRESO EN LAS OCHO PROVINCIAS

Además de PP, PSOE, Vox, Frente Amplio y Podemos, cinco partidos sin representación ahora en las Cortes Generales presentan candidaturas al Congreso por las ocho provincias andaluzas el próximo 29 de noviembre: Adelante Andalucía, Se Acabó La Fiesta (SALF), Partido Animalista (Pacma), Frente Obrero (FO) y Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).

Otros seis partidos concurren en varias provincias andaluzas a Congreso y Senado: Por un Mundo más Justo, que presenta listas en Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla; Escaños en Blanco, que lo hace en Almería y Córdoba; Falange Española de las Jons, en Córdoba (a las dos cámaras) y Sevilla (sólo al Congreso); y Alternativa Malagueña, en Málaga.

Respecto a los comicios de julio de 2023 desaparecen candidaturas de partidos locales en provincias como Almería --Libres (LIB), partido de la exparlamentaria andaluza de Vox Luz Belinda Rodríguez, y Almerienses-Regionalistas pro Almería (ALM)--; Jaén Merece Más (JM+), actual socio sede gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén; Juntos por Granada (JxG) y 'Por Huelva'.