Las causas con delitos más graves crecen un 13% en el último año en Andalucía, según la Fiscalía

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. - FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La memoria estadística de la Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla, correspondiente al ejercicio de 2025, ha registrado la misma actividad procesal que la del año anterior con un total de 340,701 causas incoadas en diligencias previas; lo que se traduce en una subida del 0,06 por ciento respecto al ejercicio anterior, aunque arroja un crecimiento del 13 por ciento de las causas con los delitos más graves.

A pesar de mantener la misma actividad procesal, la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago Ruiz, continúa valorando la litigiosidad en Andalucía muy elevada, dados los recursos materiales y personales que dispone para prestar un servicio judicial ágil y eficiente en su respuesta a la ciudadanía como servicio público judicial esencial.

En términos similares, se mantiene la evolución de la criminalidad en Andalucía con un leve descenso del 2,6 por ciento, son 2.591 causas menos, según la estadística obtenida con el sistema operativo judicial @adriano, al considerar que se puede establecer como indicador de criminalidad la suma de los registros procesales encaminados a su enjuiciamiento como son las diligencias urgentes calificadas, procedimientos abreviados, sumarios, juicios con jurado y delitos leves con 101.055 causas.

MÁS DELITOS GRAVES

A pesar de anotar un leve descenso, la evolución de la criminalidad más grave ha experimentado una subida del 13 por ciento en los procedimientos de sumarios, las causas que afrontan los delitos más graves y que tienen una calificación con penas más elevadas.

Se han abierto 658 sumarios en 2025, frente a los 572 del año anterior, son 86 causas más y las provincias de Almería, Cádiz, Jaén y Málaga las que han tenido mayor repunte de estos delitos. Las diligencias urgentes calificadas, o juicios rápidos, recogen un descenso del 4,3 por ciento con 31.816 causas, frente a las 33.207 del ejercicio anterior. Mientras que los procedimientos abreviados suben un 6,9 por ciento en 2025 con 39.960 por los 37.180 del año anterior.

Los juicios con jurado también reflejan un descenso del 14 por ciento, son 109 por los 125 de 2024, al igual que los juicios por delitos leves, que caen un 11,3 por ciento con 26.921 causas frente a 29.971.

En este ejercicio suben las diligencias de investigación un 14 por ciento; son 506 más sobre un total de 4.142. Mientras que las calificaciones en juicios orales descienden un 3,6 por ciento, en las que se recogen las diligencias urgentes, procedimientos abreviados, sumarios y jurados, con 87.957 por 91.273.

También ha tenido una tendencia descendiente las sentencias penales con 11,2 por ciento menos al computarse 71.498. Esta estadística refleja la actividad procesal de los 505 fiscales de la comunidad sin que ello recoja la carga de trabajo real que realizan al no reflejar la asistencia a declaraciones en procedimientos de mayor complejidad o la preparación de juicios.

La puesta en marcha hace dos años del Servicio de Mediación Penal por la Junta está siendo una herramienta eficaz para agilizar la respuesta judicial al duplicar el pasado año los acuerdos en los conflictos.

Una medida que la fiscal Superior espera que vaya en aumento en los delitos leves para permitir que los recursos materiales y humanos judiciales se centren en las causas de mayor complejidad y gravedad.

ACTIVIDAD

La Fiscalía de la Comunidad de Andalucía Ceuta y Melilla, ubicada en Granada y con sede en Málaga y Sevilla, ha intervenido en 621 procedimientos penales incoados ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un 19 por ciento más de volumen de actividad sobre los 502 del año anterior.

Se han celebrado 24 apelaciones con vista en procedimientos seguidos por el Tribunal del Jurado y han sido incoadas 68 cuestiones de competencia penal. Se han registrado 38 causas penales contra jueces, magistrados y fiscales.

Del mismo modo, se han registrado 20 recursos de apelación contra autos y 7 contra autos de jurado además de aumentar hasta los 576 los recursos de apelación, frente a los 423 del año anterior.