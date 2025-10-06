Cazadores alertan de más de 1.000 expedientes pendientes y Andalucía anuncia un contrato para reforzar la plantilla

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Caza ha alertado este lunes de que hay más de 1.000 expedientes "sin resolver debido a la falta de personal técnico y administrativo" y la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía ha anunciado que está "en fase de formalización un contrato específico destinado a incrementar el apoyo técnico, que permitirá agilizar la tramitación de expedientes y resolver parte del cuello de botella actual".

Así lo han aclarado fuentes del departamento de Catalina García a Europa Press tras dar a conocer la Federación que este "problema" afecta a casi todas las provincias, con el caso "especialmente grave" de la Delegación territorial de Sevilla, que "acumula casi 500 expedientes con demora y pendientes de tramitar desde inicios de 2024", lo que "está provocando malestar, enormes perjuicios y situaciones conflictivas en las sociedades de caza y titulares de cotos", se recoge en una nota de prensa de la Federación.

En concreto, especifica la citada Federación, "el colapso de la Junta en materia de caza afecta a la resolución de trámites y expedientes de todo tipo, entre ellos, los relacionados con la creación y segregación de cotos, ampliaciones, tramitación de planes técnicos, atención al público e incluso en la adjudicación del aprovechamiento cinegético de montes públicos, que en muchos casos aún no se han producido pese a haber comenzado la temporada de caza".

Además del contrato para aumentar el apoyo técnico, la Consejería ha explicado que está "a la espera de la incorporación de personal interino, cuya solicitud a la Dirección General de Función Pública ha sido ya aceptada, lo que permitirá reforzar de manera inmediata las unidades más tensionadas".

Paralelamente, la Consejería pondrá en marcha "en breve" el nuevo software Capture, una herramienta diseñada para digitalizar y simplificar los procedimientos relacionados con los aprovechamientos cinegéticos, reduciendo significativamente los tiempos de gestión. En cuanto a los pliegos de aprovechamientos en montes públicos, es importante destacar que los retrasos detectados obedecen principalmente a la actualización del modelo de pliegos, en el que se han incorporado "numerosas reivindicaciones" del propio sector cinegético, "buscando una gestión más moderna, transparente y ajustada a la realidad del territorio".

La Dirección General ha subrayado "su compromiso" con el sector de la caza, con quien se mantiene una comunicación "fluida y permanente", y ha reiterado su voluntad de continuar trabajando de forma conjunta para garantizar una actividad ordenada, sostenible y plenamente integrada en la gestión de la biodiversidad y del medio natural andaluz.