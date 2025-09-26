Cazorla (Jaén) acoge durante este fin de semana un certamen internacional de tunas universitarias

Archivo - Ruinas de Santa María donde se celebrará la gala y entrega de premios - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA - Archivo

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cazorla (Jaén) acoge durante este fin de semana el VII Certamen Internacional de Tunas que reunirá a agrupaciones universitarias de distintos puntos de España y del extranjero.

En esta edición, el público podrá disfrutar de la música y tradición de agrupaciones como la Tuna Universitaria Complutense de Madrid, la Tuna de Ciencias de la Universidad de Granada y la Tuna de Filosofía y Letras de Málaga. También participarán la Tuna Femenina Universitaria de Córdoba, la Cuarentuna Universitaria de León y la Tuna Universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero, México, que aportará el toque internacional al certamen.

La programación arrancó este jueves, pero será este sábado cuando en el escenario de las Ruinas de la Iglesia de Santa María, tendrá lugar la gran gala del certamen. A las 18:30 horas actuarán todas las tunas invitadas y a las 21,45 horas se procederá a la entrega de premios que pondrá el broche final a este encuentro.

El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha destacado que el Certamen Internacional de Tunas "ya forma parte de la identidad cultural de nuestro municipio" y cada año atrae a "cientos de visitantes que, además de disfrutar de la música y el ambiente festivo, tienen la oportunidad de conocer el patrimonio histórico y natural de Cazorla".

En esta línea, ha señalado que "este certamen no solo mantiene viva una tradición universitaria, sino que también impulsa la economía local y fortalece nuestra proyección como destino cultural y turístico".

Olivares también ha agradecido a la organización del evento, el grupo Noche de Ronda, por su trabajo y buen hacer en afincar esta tradición universitaria en el territorio, asó como a las entidades y empresas colaboradoras como la Diputación de Jaén, que ·se han volcado para hacer posible esta séptima edición".