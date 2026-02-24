Cazorla (Jaén) cuenta con un nuevo catálogo de experiencias turísticas

Archivo - Vista de Cazorla - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA - Archivo

CAZORLA (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

Cazorla, uno de los municipios más visitados de la provincia de Jaén, cuenta con un nuevo catálogo de experiencias turísticas, una herramienta con la que se pretende guiar al visitante durante su estancia "desde una mirada responsable y alineada con los valores locales".

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Cazorla dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del municipio y ha sido elaborada por la consultora Innotur, encargada del diseño del programa y del acompañamiento a las empresas participantes. El proyecto cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través de los fondos europeos Next Generation.

El catálogo es el resultado de un proceso de actualización, formación y trabajo conjunto con el sector empresarial del territorio, a quienes se ha dotado de herramientas para mejorar su posicionamiento digital en redes sociales y plataformas turísticas, así como de las bases necesarias para diseñar experiencias turísticas completas y competitivas.

El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, han incidido durante la presentación del catálogo en el carácter estratégico del documento, ya que supone "una auténtica ventana al mundo para Cazorla", "se puede consultar desde cualquier lugar y, lo más importante, se ha construido de la mano de las empresas del sector, recogiendo experiencias reales que representan a todo el territorio, no solo a cada negocio de forma individual".

El nuevo documento reúne experiencias de astroturismo, oleoturismo, gastronomía, turismo activo, patrimonio histórico, cultura y medio ambiente, así como propuestas desarrolladas en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, permitiendo al visitante crear itinerarios de forma sencilla e intuitiva para conocer Cazorla desde múltiples perspectivas.

En este sentido, el alcalde ha subrayado el "enorme potencial" de Cazorla, "un territorio muy rico en recursos naturales, culturales y gastronómicos". "Ya somos un destino consolidado, pero contamos con todo el potencial para posicionarnos como referente nacional e internacional en ecoturismo y en el mundo del aceite de oliva, siempre desde la sostenibilidad y el respeto a nuestra identidad", ha dicho el primer edil.

Este catálogo se suma a otras iniciativas recientes vinculadas a la promoción turística y al desarrollo rural, destacando su utilidad como documento vivo y en permanente actualización, debido a que "es un documento de trabajo pensado para el futuro, alineado con lo que nos demanda Europa, ser más digitales, más sostenibles y más competitivos".