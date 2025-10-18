Cazorla (Jaén) incorpora una herramienta de geomarketing para contar con un turismo "eficiente y sostenible"

JAÉN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cazorla (Jaén) cuenta ya con una herramienta de geomarketing para el análisis inteligente de sus flujos turísticos y del comportamiento de visitantes. De esta forma, se obtienen datos en tiempo real sobre la afluencia, los movimientos y las preferencias de quienes visitan el municipio.

La iniciativa se adjudicó a la empresa tecnológica Seeketing SL por un importe de 24.340,60 euros. Esta información, según se ha indicado desde el Ayuntamiento, será "clave" para planificar acciones de promoción, mejorar la gestión de los recursos turísticos y avanzar hacia un modelo de destino más "eficiente y sostenible".

En concreto, la nueva herramienta, activa desde hace dos meses, permite controlar el aforo y los flujos de visitantes en las Ruinas de Santa María y en la Oficina Municipal de Turismo, dos de los espacios más visitados del municipio. Gracias a esta tecnología, se podrá conocer con precisión la capacidad de carga de ambos enclaves, evitando la saturación y mejorando la experiencia del visitante.

La solución implantada se basa en una red de nodos que detectan de manera anónima y respetuosa las señales de los teléfonos móviles para conocer los patrones de visita, el tiempo de estancia y los desplazamientos entre los principales puntos de interés.

La concejala de Turismo, Nuria Serrano, ha explicado que con esta herramienta se da "un paso más en la transformación digital del destino Cazorla, ya que nos permitirá conocer mejor a nuestros visitantes, anticiparnos a sus necesidades y gestionar de manera más sostenible los espacios turísticos".

En esta línea, ha añadido que "la digitalización es una aliada para preservar" el patrimonio natural y cultural "sin renunciar al crecimiento económico local". Asimismo, ha indicado que el uso de tecnologías como el geomarketing ayudará a "distribuir mejor los flujos turísticos y a evitar la masificación en determinadas zonas". De esta forma, se considera "una herramienta fundamental para mantener el equilibrio entre desarrollo y conservación".

El sistema incluye, además, un panel de control digital (Dashboard) con indicadores clave, herramientas de encuestas automáticas a turistas, y un módulo de comunicación por proximidad, que permitirá enviar información y recomendaciones personalizadas a los visitantes durante su estancia.

Este proyecto está enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Cazorla, dotado con 2,6 millones de euros, que a su vez forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado con fondos europeos NextGeneration.