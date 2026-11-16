CCOO advierte de que Andalucía se enfrenta a unos presupuestos "regresivos" que benefician a una minoría

Archivo - Imagen de archivo de una movilización convocada por CCOO-A. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de CCOO de Andalucía, José Blanco, ha comparecido ante la Comisión De Economía, Hacienda y Fondos Europeos para expresar la postura del sindicato sobre el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2027.

Durante la misma, el dirigente sindical ha asegurado que "queremos mostrar nuestra profunda preocupación por lo que pueden ser estos presupuestos y finalmente es aprobado por el Parlamento de Andalucía". En su intervención, Blanco ha advertido de que las cuentas "suponen un retroceso y además desde nuestro punto de vista es fruto del acuerdo de legislatura entre PP y Vox".

En esta línea, CCOO ha manifestado que se trata de "un pacto que socava directamente los derechos de igualdad, la protección del medio ambiente, los derechos humanos, la protección social de los más vulnerables y el acceso a la vivienda". Así, el dirigente ha explicado que los presupuestos, "en lugar de proteger a la mayoría social benefician descaradamente a una minoría que son las que más recursos tienen", alertando de que este año "van un paso más allá de los presupuestos que se han aprobado en los últimos años en Andalucía".

Frente a estas políticas, la organización ha defendido que "estos presupuestos deben recoger las reivindicaciones que trasladaba la sociedad el 11N tanto en el paro laboral como en las calles". Para Blanco, el objetivo de las cuentas públicas tiene que ser "visibilizar cuáles son los problemas reales de los trabajadores y del conjunto de la sociedad andaluza para mejorar la protección de quienes menos recursos tienen".

Por todo ello, CCOO ha recordado al Ejecutivo autonómico que "este gobierno puede, si quiere, tomar medidas en los presupuestos 2027 para potenciar y crear y construir vivienda pública protegida a precios asequibles, facilitar el alquiler público, vincular las ayudas empresariales al empleo, así como reforzar las plantillas de los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales".