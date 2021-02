CCOO-A advierte de un aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres en la pandemia

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Andalucía ha advertido este viernes de que la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha acrecentado en la pandemia, según el informe sociolaboral elaborado por el gabinete técnico de la central con motivo del Día por la Igualdad Salarial.

En rueda de prensa, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y la secretaria de Mujer del sindicato, Yolanda Carrasco, han señalado que el informe constata que la brecha salarial entre mujeres y hombres sigue siendo una realidad, con un detrimento del 22,6% (4.153 euros anuales) si se tienen en cuenta los datos de la Agencia Tributaria, y que aumenta hasta los 6.000 euros de salario medio que deja de percibir una mujer respecto a un hombre, si se toman como referencia los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Esto convierte a Andalucía en la tercera comunidad autónoma con mayor brecha salarial. Como han señalado López y Carrasco, la pandemia ha agudizado esa brecha salarial y, sobre todo, ha supuesto una involución en el camino hacia la igualdad, ya que, como señalan las

dirigentes, "el peso del cuidado de menores y de personas dependientes ha recaído fundamentalmente en las mujeres que se han visto, otra vez, retornando al hogar".

De hecho, según datos aportados por CCOO-A, cuatro de cada diez mujeres inactivas lo hacen por ocuparse de los cuidados. "Eso no significa que no quieran trabajar, y en muchos casos se debe a que no se les facilita otra salida. El recorte y deterioro de los servicios públicos ha generado que las personas trabajadoras se vean sin una red de servicios necesarios para la conciliación, haciendo que, especialmente las mujeres, se vean expulsadas del mundo del trabajo remunerado".

De hecho, la pérdida de empleo durante la pandemia ha afectado en

mayor medida a las mujeres, con un 4,5% de pérdida de empleo. Las mujeres se han visto abocadas a un ERTE (18.021 mujeres) en mayor medida que los hombres (17.900), pese a que la tasa de actividad masculina es superior a la femenina y Andalucía ocupa el deshonroso primer puesto en mujeres desempleadas (1 de cada 4 mujeres paradas a nivel estatal es andaluza).

Además, como ha explicado Carrasco, la cuantía que perciben en muchos casos las mujeres por esos ERTE "son de miseria, debido a que responden a contratos parciales, temporales y con una alta precariedad".

En ese sentido, López Marín, que ha criticado que "las mujeres son prisioneras del contrato parcial y temporal obligado en Andalucía", ha vuelto a reclamar al Gobierno andaluz que complemente los ERTE, como ya hacen otras comunidades, "para que los andaluces y andaluzas, puedan vivir con dignidad".

Otra de las cuestiones que ha evidenciado la pandemia es, como ha apuntado la secretaria general de CCOO-A, que sectores altamente feminizados y precarios como el de los cuidados o la alimentación, son esenciales para la vida y, como tal han de ser reconocidos. "Hay que

revalorizar esos sectores y devolverle todo lo que están haciendo, arriesgando sus vidas en algunos casos, en mejores condiciones laborales y salariales".

En ese punto, López Marín ha sido especialmente crítica con el Gobierno andaluz y, en concreto, con la Consejería de Igualdad, a la que ha acusado de "querer hacer caja" con las ayudas que han llegado de Madrid para la ayuda a domicilio. "El dinero tiene que destinarse

íntegramente a los salarios de esas trabajadoras y no quedarse en un cajón", ha aseverado.

Igualmente, la dirigente sindical ha pedido que las ayudas que lleguen de Europa lo hagan siempre con una visión troncal y perspectiva de género y ha pedido "alejarse de quienes no solo no creen sino que le ponen trabas a la igualdad".

Crítica ha sido también la organización con la patronal, a la que ha calificado de "arcaica" por su insistencia en bloquear dos pilares fundamentales para la igualdad como son el registro salarial y los planes de igualdad. "Si renuncian a evolucionar con la sociedad, la sociedad no podrá crecer en términos de igualdad sino de retroceso, sin igualdad no hay democracia", ha declarado la secretaria general de CCOO-A.

El sindicato ha adelantado que, entre las acciones con motivo del 22F y del 8M, llevarán a cabo una asamblea virtual de mujeres el día 4 de marzo y ha recordado que CCOO-A es la primera organización de mujeres de Andalucía. "El 48% de nuestra afiliación es mujer y pueden tener claro que esta organización, como siempre, va a seguir trabajando por sus derechos, por la igualdad. Somos una herramienta para lograr la igualdad. Somos un sindicato de mujeres. En CCOO siempre es tiempo de mujeres", ha afirmado López Marín.