CCOO-A advierte de que el Estado deberá recurrir la Ley Universitaria si persisten las dudas sobre su constitucionalidad

Archivo - Togados al inicio del acto de Apertura del curso académico de la Universidad de Sevilla. A 06 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO Andalucía ha sido "contundente" al señalar que si del texto de la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) "no desaparecen todas las dudas de inconstitucionalidad", el Estado deberá interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. "Si esto no es así, CCOO recurrirá la aplicación de la LUPA en aquellos aspectos que considere lesivos para las plantillas universitarias, en particular, y para la universidad pública, en general".

Así lo ha manifestado en una nota la secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, quien, tras reunirse con el Defensor del Pueblo del Estado, ha dicho que "queda claro que la respuesta del Defensor del Pueblo confirma que las cuestiones señaladas por nuestra organización en relación a la LUPA estaban justificadas".

La responsable sindical ha recordado que CCOO ha sido la única organización que ha tomado la iniciativa denunciando que la LUPA puede "debilitar la autonomía de las universidades públicas andaluzas, someterlas a mayores tutelas externas, generar inseguridad jurídica en materia de personal docente e investigador y consolidar un modelo de financiación insuficiente para garantizar una universidad pública fuerte".

Aunque la dirigente sindical ha valorado que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía vayan "a revisar a fondo" los aspectos de la LUPA que afectan a la comunidad universitaria, ha advertido que "no puede convertirse en un mero trámite formal ni en un paripé institucional".

Asimismo, ha reclamado al Gobierno andaluz que "escuche a la comunidad universitaria y "no actúe espaldas a quienes sostienen la universidad pública cada día: el personal docente e investigador, el personal técnico, de gestión y de administración y servicios, el estudiantado y el conjunto de la sociedad andaluza".

Finalmente, la secretaria general de la federación de Enseñanza ha asegurado que CCOO seguirá actuando en las instituciones, en los centros de trabajo, en las universidades y en la calle para defender la universidad pública andaluza. "Defenderla es defender lo que es de todos y de todas", ha concluido, Vega.