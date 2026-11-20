La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y la secretaria de la Mujer del sindicato, Yolanda Carrasco. - CCOO-A

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y la secretaria de la Mujer del sindicato, Yolanda Carrasco, han presentado en rueda de prensa el informe anual de la central sindical que analiza la situación sociolaboral de las mujeres en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así, han advertido del Pacto PP-Vox señalando que "eliminan los avances conseguidos por las mujeres".

En este sentido, López Marín ha explicado que "la violencia contra las mujeres es la forma más salvaje y más estructural que hay de discriminación. Se ejerce en las casas, en las calles, en las empresas y ahora, también en las instituciones, de la mano de gobiernos de ultraderecha y de derecha".

Sobre esto último, la dirigente sindical ha advertido de que "estamos asistiendo a una ofensiva reaccionaria que quiere eliminar los avances que hemos conquistado las mujeres fruto de muchos años de lucha, e incluso frenar los instrumentos que tenemos para hacer visibles estas discriminaciones y para seguir subiendo peldaños en la igualdad de oportunidades".

Para CCOO esa involución se manifiesta en el acuerdo de PP y Vox en Andalucía porque, como ha aseverado la dirigente, "ignora a las mujeres de nuestra tierra, elimina el impacto de violencia de género que tienen que tener las políticas públicas y sustituye la perspectiva de género por una visión familista donde a la mujer simplemente se nos ve con una función reproductiva".

Asimismo, la dirigente ha calificado de "muy peligroso" que estas cuestiones se pongan en manos de quienes no creen en la violencia de género e incluso amedrentaron a las trabajadoras de los servicios públicos y especializados que las atienden.

Para el sindicato, otra de las evidencias de ese retroceso en los derechos de la mujer está en los presupuestos presentados por el Gobierno andaluz para 2027 que, en opinión de la secretaria general de CCOO de Andalucía "hace trampa a las mujeres".

"Del millón de euros que aumenta la política del Instituto Andaluz de la Mujer destinada para luchar contra la violencia machista o para emerger las discriminaciones, 600.000 euros vienen de las transferencias del Pacto de Estado del Gobierno de España o de otras transferencias, pero no de recursos propios aportados por el Gobierno andaluz.

De hecho, en 2018 el presupuesto para violencia de género que se ponía en Andalucía era 100% propio y el porcentaje de aportación del Gobierno andaluz ha ido decreciendo desde ese año hasta quedarse por debajo del 30% en el borrador de presupuestos presentado para 2027".

Andalucía lidera la tragedia machista Por su parte, la secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, ha alertado de que "Andalucía lidera la tragedia machista en España, con 293 mujeres asesinadas desde 2003", lo que representa y más del 31% del total nacional en 2025.

Carrasco ha detallado que "en 2025 15 mujeres fueron asesinadas en nuestra comunidad y en lo que va de año ya son 12, duplicando la cifra de la segunda autonomía con más casos".

Por otro lado, Málaga encabeza "el mapa del terror machista". A esto se suma el drama de la violencia vicaria, con 11 menores asesinados y 116 menores huérfanos de madre desde 2013, ante lo que la responsable de la Mujer ha urgido a aprobar la Ley contra la violencia vicaria, que ha quedado paralizada ante la convocatoria de elecciones generales del 29N.

Asimismo, la dirigente sindical ha puesto el foco en las graves grietas del sistema de protección. "En Andalucía se registran 111 denuncias de mujeres al día, pero mientras las denuncias suben bajan las órdenes de protección incoadas".

Así, de las 8240 órdenes tramitadas en 2025, el 23% fueron denegadas. Además, critica que la justicia funciona "como una especie de lotería, porque en Granada se denegaron el 0,4% frente al 52% de Sevilla".

"Cómo le vamos a pedir a las mujeres que den el paso de denunciar a su maltratador si saben que dependiendo del código postal de donde viva, van a tener el 50% de probabilidades de que se les admita y se les dé una orden de protección", se ha preguntado Carrasco.

Por otra parte, la secretaria de la Mujer ha hecho un llamamiento al empresariado "para que se comprometan firmemente con los protocolos de lucha contra el acoso sexual y por razón de género, con planes de igualdad de verdad que contribuyan a ese cambio de mentalidad que necesitamos y por supuesto, con salarios en condiciones y con la aplicación de las medidas que están disponibles para eso, ya que ahora mismo están infrautilizadas, formalizándose en 2025 solo 78 contratos bonificados, el 64% de ellos a jornada parcial, y solo 35 contratos interinos para sustituir a víctimas de la violencia de género".

Según datos recogidos en el informe de CCOO de Andalucía, un 28,4% de las trabajadoras reconoce haber sufrido alguna vez acoso a lo largo de su vida laboral, si bien estos delitos en las empresas apenas se denuncian ante el miedo a las represalias y a perder el empleo. Así, CCOO ha hecho un llamamiento a secundar las movilizaciones de este 25N. "No vamos a permitir que las mujeres seamos instrumentalizadas".