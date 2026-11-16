CCOO advierte de que el presupuesto andaluz para 2027 es un "retroceso": "Benefician descaradamente a una minoría"

Archivo - Edificio Torretriana, sede de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de CCOO de Andalucía, José Blanco, ha comparecido este lunes ante la comisión De Economía, Hacienda y Fondos Europeos para expresar la postura del sindicato sobre el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2027. En su intervención, el dirigente sindical ha mostrado su "profunda preocupación" por lo que pueden ser estos presupuestos si finalmente es aprobado por el Parlamento.

Blanco ha alertado en una nota de prensa de que las cuentas "suponen un retroceso, fruto del acuerdo de legislatura entre PP y Vox". En esta línea, CCOO ha criticado que se trata de "un pacto que socava directamente los derechos de igualdad, la protección del medio ambiente, los derechos humanos, la protección social de los más vulnerables y el acceso a la vivienda".

Así, ha sostenido que los presupuestos "en lugar de proteger a la mayoría social, benefician descaradamente a una minoría, que son las que más recursos tienen", alertando de que este año "van un paso más allá de los presupuestos que se han aprobado en los últimos años en Andalucía".

Frente a estas políticas, la organización ha defendido que "estos presupuestos desde el punto de vista de CCOO de Andalucía deben recoger las reivindicaciones que trasladaba la sociedad el 11N tanto en el paro laboral como en las calles". Para Blanco, el objetivo de las cuentas públicas tiene que ser "visibilizar cuáles son los problemas reales de las personas trabajadoras y del conjunto de la sociedad andaluza" para, "en definitiva, mejorar la protección de quienes menos recursos tienen".

Por todo ello, CCOO ha recordado al Ejecutivo autonómico que "este Gobierno puede, si quiere, tomar medidas en los presupuestos 2027 para potenciar y crear y construir vivienda pública protegida a precios asequibles, facilitar el alquiler público, vincular las ayudas empresariales al empleo, así como reforzar especialmente las plantillas de los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales".