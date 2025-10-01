CCOO-A afea a la Junta la "falta de transparencia" con los andaluces ante la tramitación de la Ley de Universidades

Archivo - Imagen de archivo de la fachada principal de la Universidad de Sevilla. - Universidad de Sevilla - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha criticado este miércoles "la falta de transparencia" de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía con los andaluces al obviar al Consejo Económico y Social (CES-A) en la tramitación de un Ley con un alto contenido socieconómico como es la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA).

Según ha informado el sindicato en una nota, en repetidas ocasiones desde CCOO-A se ha solicitado al Consejo Económico y Social de Andalucía que la Ley de Universidades para Andalucía pasase por este órgano consultivo del Gobierno andaluz para que "en su dictamen se conociese el sentir social representado en el Consejo".

En cambio, el sindicato ha recriminado que eso "no ha sido así" y que la LUPA no ha pasado por el Consejo, lo que, en palabras de CCOO "evidencia la falta de transparencia de la Consejería de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, no sólo con el CES, sino con los andaluces, ya que la universidad pública es garante de la igualdad de oportunidades y un ascensor social y la LUPA tiene un enorme contenido socioeconómico en Andalucía".

El sindicato ha afirmado que el CES ha rechazado las explicaciones de la Consejería para no llevar la LUPA al Consejo. Por ello, desde la entidad han criticado "la falta de voluntad política y social" de la Junta, asegurando que "parece más preocupada por intereses ajenos a la mayoría de la sociedad andaluza y a la necesidad de desarrollo universitario, especialmente público, de Andalucía".

Asimismo, CCOO-A ha señalado que ya la organización sindical denunció en su momento el contenido de la LUPA con más de cuarenta enmiendas al anteproyecto de Ley, al considerar que esta "tiene elementos regresivos que perjudican a la universidad pública en beneficio de la privada". Entre otras cuestiones, el sindicato ya apuntaba que la ley "no garantiza la solvencia y el sostenimiento económico del sistema público", mientras se contempla la posibilidad de financiar parcialmente, con fondos públicos, a las universidades privadas.

"No existe ningún compromiso que asegure el sostenimiento financiero del sistema público, ni la aplicación del 1% del PIB, contemplado en la LOSU, ni ninguna otra medida económica de salvaguarda que garantice la suficiencia financiera del sistema y el desarrollo del mapa de titulaciones", ha apostillado el sindicato.

Igualmente, en la LUPA se pretende desarrollar un sistema de becas que incluya a las universidades privadas, lo que supondría una "subvención indirecta" de las mismas, sin tener en cuenta los mecanismos de acceso, "por lo que se financiarían los costes universitarios a los más pudientes, fomentándose el elitismo social". Una ley que, a su juicio, "debe contar con el mayor consenso social posible, este se sustituye por el rodillo parlamentario".