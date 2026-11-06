CCOO afirma que el deterioro de la educación pública es una razón "de peso" para secundar la huelga general del 11N

Un miembro del Consejo Escolar de Andalucía de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Juan Bautista, y la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega. - CCOO

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha presentado la actualización del informe 'La deshomologación del sistema educativo andaluz y sus repercusiones sociales', publicado inicialmente en mayo, que incorpora nuevos datos estadísticos y amplía el análisis hasta 2026. Sus conclusiones confirman que las desigualdades educativas respecto al conjunto del Estado persisten y que, en algunos indicadores fundamentales, se han agravado desde 2018.

Según ha informado CCOO en una nota, el documento ha sido elaborado por un miembro del Consejo Escolar de Andalucía por parte de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Juan Bautista, que recoge más de 80 tablas y constata que Andalucía continúa a la cola en numerosos indicadores educativos.

Los últimos resultados de PISA, publicados en septiembre de 2026, sitúan a Andalucía en los puestos 14 de 16 en Ciencias, 12 en Lectura y 15 en Matemáticas. A ello se suman unas ratios de alumnado por unidad, que son superiores a las medias estatales y una evolución desfavorable de las condiciones de escolarización.

"Especialmente preocupante es la evolución de la financiación". La inversión por estudiante en centros públicos, que en 2018 ya era un 8% inferior a la media estatal, alcanzó en 2024 una diferencia del 20%. Esto supone 5.099 euros por estudiante en Andalucía frente a los 6.387 euros de promedio nacional.

Por otra parte, el informe también alerta del avance de la privatización, especialmente en Formación Profesional, donde la enseñanza privada concentra ya el 55,4% del alumnado de FP a distancia.

En este sentido, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha aseverado que "estos datos demuestran que la deshomologación educativa no es un problema aislado de los centros escolares, sino una manifestación de desigualdades sociales más profundas".

Además, "la falta de inversión, el debilitamiento de los servicios públicos y las diferencias en el acceso a una educación de calidad condicionan las oportunidades de las familias trabajadoras y limitan el desarrollo económico y social de Andalucía", ha apostillado la dirigente sindical.

Por eso, el sindicato ha considerado que la situación de la educación andaluza constituye una razón más para secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre. "La defensa de salarios dignos, el derecho a una vivienda asequible y la recuperación del poder adquisitivo están estrechamente vinculados a la defensa de unos servicios públicos suficientes y de calidad".

Por tanto, "no puede haber igualdad de oportunidades si el acceso a una educación pública en condiciones dignas depende del territorio en el que se vive o de los recursos económicos de las familias", ha explicado Vega.

Del mismo modo, la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha recordado que "quienes trabajan en la educación también sufren las consecuencias de la pérdida de poder adquisitivo, la insuficiencia de plantillas y la falta de recursos para atender adecuadamente al alumnado". Así, "defender sus condiciones laborales es también defender la calidad de la enseñanza y los derechos de toda la ciudadanía".

En cuanto a las propuestas del sindicato, CCOO ha reclamado un cambio de rumbo en las políticas educativas andaluzas, con medidas concretas para reducir las ratios, reforzar las plantillas, incrementar la financiación pública, frenar el cierre de unidades y fortalecer la Formación Profesional y las universidades públicas.

Asimismo, ha planteado impulsar un gran acuerdo por la educación pública andaluza y no ha descartado promover una Iniciativa Legislativa Popular para homologar el sistema educativo de Andalucía con los promedios estatales.

Al hilo, Vega ha añadido que "la huelga general del 11 de noviembre también va de educación porque va de defender unos servicios públicos que garanticen derechos y no dependan de la capacidad económica de cada familia".

Por último, los datos de este informe demuestran que "Andalucía necesita más inversión, más recursos y una educación pública capaz de compensar las desigualdades, no de reproducirlas", ha concluido Vega.