CCOO afirma que se inicia un "cuatrimestre negro" para las personas que trabajan en comercio en Córdoba

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha afirmado que este lunes se inicia un "cuatrimestre negro" para las personas que trabajan en el comercio en la capital cordobesa, que "ya pueden ir olvidándose de sus fines de semana y festivos y de la conciliación hasta después de las rebajas de enero", pues vuelve a aplicarse la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

En este sentido y en una nota, Merino el sindicado ha señalado que "la ZGAT no ha generado empleo en Córdoba, solo lo ha precarizado, haciendo que muchas personas, especialmente las que están contratadas a jornada parcial o como fija-discontinua, se vean forzadas a trabajar los fines de semana y festivos por tal de ganar algo más".

Así las cosas, desde CCOO han remarcado que la ZGAT "solo beneficia a las grandes superficies, que son las únicas a las que le interesa abrir más tiempo, porque el pequeño comercio no solo no se ve beneficiado, sino incluso perjudicado".

Por otra parte, CCOO ha lamentado que la Junta de Andalucía "no haya reducido al máximo los plazos para la modificación de la actual ZGAT", pues "la realidad es que a partir del domingo pueden abrir todos los fines de semana y festivos de septiembre y octubre y que se unirá al Black Friday, a la campaña de Navidad y a las rebajas, que no es el modelo comercial que agentes sociales, económicos y partidos políticos reflejaron en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, un acuerdo que la Junta no ha respetado por el momento.

En este contexto, cabe recordar que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes las alegaciones que elevará a la Junta de Andalucía para pedir la delimitación temporal de la Zona de Gran Afluencia Turística, en cuanto a la libertad de los horarios comerciales, con el objetivo de que se acote a los "meses de abril, mayo, octubre y Semana Santa, cuando no se incluya en el mes de abril" y, "en lo relativo a su ámbito territorial, al Distrito Centro", tal y como ha explicado el portavoz del Gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico.