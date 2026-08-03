CCOO-A alerta de que el empresariado andaluz "no paga, no cotiza y no compensa" más de 200.00 horas extra

Imagen de archivo. - COMUNIDAD DE MADRID

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha analizado los datos del segundo trimestre de 2026, que han revelado "un nivel de explotación insostenible para la clase trabajadora". La organización ha comprobado que se han realizado más de 200.000 horas extraordinarias que el empresariado andaluz "no ha pagado, no ha cotizado y no ha compensado con periodos de descanso".

El sindicato ha alertado de que estas prácticas han engrosado directamente la cuenta de resultados de las compañías, fomentando la precariedad de las personas trabajadoras. En ese sentido, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha advertido de las consecuencias directas de este modelo y ha señalado que esta situación ha supuesto "un fraude a las personas trabajadoras que se verá perjudicada para, por ejemplo, su jubilación o en alguna incapacidad temporal", tal y como ha señalado en una nota de prensa.

Asimismo, ha remarcado que el perjuicio se extiende a toda la sociedad puesto que "no van a las arcas públicas esas cotizaciones".

De igual forma, la líder sindical ha reprochado la hipocresía de las entidades patronales ante el deterioro de la salud laboral.

López ha criticado que "algunos empresarios y empresarias se rasgarán las vestiduras diciendo que hay muchas bajas por incapacidad temporal".

Frente a este relato, la secretaria general ha asegurado que "lo que hay es un abuso por parte empresarial de las jornadas de trabajo y de estas horas extras no retribuidas".

Además, la organización ha calculado el impacto estructural que este volumen de fraude ha provocado en el tejido económico de la comunidad.

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha reivindicado que "se podrían crear en Andalucía más de 5.000 nuevos empleos con estas horas que no se pagan, ni se cotizan, ni se disfrutan como descanso por parte de las personas trabajadoras que las realizan".

Para concluir, CCOO de Andalucía ha exigido al Gobierno andaluz y al empresariado andaluz el cumplimiento estricto del Convenio Colectivo y el respeto absoluto al Diálogo Social.

El sindicato ha advertido que estará vigilante en todos los sectores productivos frente a esta vulneración flagrante de los derechos de la clase trabajadora.