CCOO-A alerta de la "gravísima" situación de las plantillas de Atención Temprana tras la nueva adjudicación del servicio

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SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha alertado este jueves sobre la "gravísima" situación a la que se enfrentan las plantillas de Atención Temprana tras el reciente proceso de adjudicación autonómico. La dirigente ha denunciado que las nuevas empresas adjudicatarias "se niegan" a subrogar a las plantillas. "Ofrecen nuevas contrataciones partiendo de cero en derechos laborales o, directamente, ejecutando despidos a pocos días del inicio de los contratos".

"Estamos ante una situación absolutamente caótica. Hay trabajadoras que ya han sido despedidas, otras a las que no quieren subrogar y otras que ni siquiera saben qué va a pasar con ellas", ha lamentado Vega en una nota de prensa. Para la sindicalista, esta "precariedad" es consecuencia "directa" del "modelo de externalización y privatización impulsado por el Gobierno andaluz".

"No podemos aceptar que cada proceso de licitación se convierta en una amenaza para el empleo. Que cada dos años se licite el servicio, no puede significar que cada dos años puedan despedir a las trabajadoras". Además, CCOO de Andalucía ha advertido de que un reciente comunicado del Ejecutivo andaluz ha agravado la situación, ya que algunas entidades alegan que podrían ser penalizadas si asumen a las antiguas empleadas en lugar de utilizar al equipo profesional presentado en su oferta de licitación.

Los ejemplos de este "caos" se multiplican, según ha explicado el sindicato, por toda la comunidad autónoma. En la provincia de Sevilla, ocho trabajadoras de Upacesur Atienda en Utrera están pendientes porque la nueva empresa ha comunicado que no puede incorporarlas a todas; siete profesionales del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) Valores han recibido la negativa de subrogación; y en Udiate las empleadas ya han sido despedidas e indemnizadas, según el relato del sindicato en su nota.

La situación se repite en el CAIT San Rafael de Granada, donde las empresas han rechazado reconocer la antigüedad, o con los despidos ya ejecutados en Aspace Jaén. Asimismo, en Aspace Granada y en el CAIT CPM de Córdoba los profesionales que llevan años prestando el servicio podrían irse a la calle este mes de septiembre. A esto se suman los lotes que han quedado desiertos, como el CAIT Amirax de Torre del Mar, o pendientes de nueva licitación, como Fuensocial en Málaga.

El sindicato ha dejado claro que la atención a menores con necesidades específicas requiere de equipos con experiencia, continuidad y conocimiento de las familias, y no una sucesión permanente de contrataciones y despidos. "Es muy complicado conseguir profesionales cualificadas para trabajar en atención temprana si saben que pueden perder su empleo cada vez que cambia la empresa adjudicataria", ha señalado Vega.

Una situación que evidencia que "la estabilidad de las plantillas no es sólo una reivindicación laboral, sino una garantía de calidad para los menores y sus familias". Por todo ello, la Federación de Enseñanza de CCOO ha exigido al Gobierno andaluz una "respuesta clara" para los centros afectados y los lotes desiertos, garantizando que "ninguna trabajadora pierda su empleo como consecuencia de un cambio en la gestión de un servicio público esencial".