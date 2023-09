CCOO-A alerta que las trabajadoras de la empresa Escuelas Infantiles Kidsco "sufren atrasos en el pago de sus nóminas"

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La federación de enseñanza de CCOO Andalucía denuncia que la empresa Escuelas Infantiles Kidsco, que presta su servicio licitado para el Ministerio de Defensa, "está provocando atrasos en el pago de sus nóminas a las trabajadoras de sus centros en Andalucía, que además solo perciben, con demora, una parte de sus nóminas".

Aunque la empresa culpa al Ministerio de defensa de sus problemas de liquidez, esta institución niega que incumpla sus obligaciones con la subcontrata, que alega también para sus atrasos el impacto de la pandemia, además de la subida salarial del convenio, de las cotizaciones a la Seguridad Social, de los suministros, del servicio de comedor, así como al retraso de los pagos por parte de otras administraciones, según ha argumentado el sindicato en un comunicado.

Además, la federación de enseñanza de la organización sindical ha constatado que esta empresa actúa de forma parecida en sus centros repartidos por todo el territorio, en especial los de Andalucía (Sevilla, Almería, Cádiz y Córdoba) y ha advertido a las trabajadoras que se volverán a repetir los retrasos en los próximos meses.

CCOO-A está recogiendo el sentir de 55 trabajadoras repartidas por nuestro territorio que presta servicio en estas escuelas infantiles y no dudará en tomar las actuaciones que sean necesarias para que se revierta esta anomalía, no es la primera vez que CCOO actúa contra estas prácticas empresariales derivadas de licitaciones administrativas que una vez librada la cuantía económica no hace seguimiento del dinero público que perciben, en este caso la empresa Kidsco y que lamentablemente es una práctica demasiado utilizada.

Por ello, Marina Vega, secretaria general CCOO enseñanza de Andalucía "exige que se vuelva a la normalidad y finalice el calvario y la precaria situación que padecen estas trabajadoras".