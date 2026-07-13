CCOO alerta de la vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género en zonas rurales de la provincia de Jaén

Archivo - Número 016 contra la Violencia de Género. - IGUALDAD - Archivo

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado sobre "la especial vulnerabilidad" que sufren las víctimas de violencia de género en el medio rural de la provincia de Jaén, donde actualmente 44 municipios se encuentran adheridos al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), lo que representa el 45 por ciento de los 97 municipios que conforman el territorio jiennense.

A través de una nota de prensa, la secretaria de la Mujer de CCOO Jaén, Silvia Cazalilla, ha advertido de que muchas de las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género en la provincia no están inscritas en este sistema de protección. Por ello, ha incidido en la necesidad de analizar la situación de las zonas rurales bajo parámetros específicos que van más allá de las estadísticas oficiales.

Entre estos factores, el sindicato señala la importancia de evaluar la presencia y recursos de los 20 centros municipales de información a la mujer (CMIM) existentes en Jaén, analizando con cuánto personal cuentan y si este desempeña jornadas de trabajo completas o parciales.

Asimismo, Cazalilla ha apuntado a elementos sociales y económicos clave en el entorno rural, tales como la sensibilización y el estigma de la violencia de género, el dinamismo del tejido asociativo femenino para ofrecer apoyo mutuo, la falta de recursos propios o independencia económica de las víctimas, y la edad de las mismas. A este respecto, ha recordado que, según los datos de VioGén, las adolescentes y las mujeres mayores de 65 años constituyen los dos colectivos de especial vulnerabilidad.

CARENCIAS

CCOO Jaén ha trasladado a la Comisión Provincial contra la Violencia de Género su preocupación por las "graves carencias en la dotación de recursos y en la aplicación territorial" del sistema VioGén, unas deficiencias que, a su juicio, "afectan directamente a la protección efectiva de las víctimas".

Como exponente de esta situación, el sindicato ha recordado que la primera víctima mortal de este año en la provincia, vecina del municipio de Quesada (Jaén), así como su agresor, figuraban inscritos en el sistema.

Ante este escenario, el sindicato ha planteado una serie de reivindicaciones urgentes, entre las que destaca el incremento de los presupuestos destinados al mantenimiento y actualización de VioGén para evitar fallos técnicos derivados de la implementación de nuevas versiones, garantizando especialmente la cobertura en las zonas rurales.

De igual modo, reclaman ampliar los criterios de evaluación de riesgo para incluir indicadores económicos y laborales --evitando los sesgos del algoritmo automatizado que en ocasiones asigna un riesgo "bajo" a casos que terminan en agresiones graves--, así como un mayor seguimiento de los casos catalogados como "inactivos" y de la modalidad de "inactivación supervisada" en supuestos de alta complejidad.

BALANCE DE ATENCIÓN SINDICAL

Esta "desprotección en el ámbito rural" se enmarca en un contexto donde el sindicato continúa prestando su servicio gratuito de asesoramiento y defensa jurídica para mujeres, financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

A través de este programa, CCOO Jaén ha atendido un total de 77 casos en la provincia entre mediados de junio de 2025 y mediados de junio de 2026, de los cuales 32 tuvieron que ser derivados a los Servicios Jurídicos.

La mayor parte de estas consultas estuvieron motivadas por solicitudes de derechos de conciliación de la vida familiar y laboral (como adaptaciones de jornada, reducciones, excedencias o permisos de lactancia) y por situaciones de acoso laboral de superiores a trabajadoras subordinadas.

No obstante, el sindicato ha mostrado su alarma por la aparición en el último periodo de tres casos de "extrema complejidad" en los que las víctimas tuvieron que denunciar por maltrato a sus parejas o exparejas siendo estas, al mismo tiempo, sus empleadores, lo que derivó en despidos o en la obligación de abandonar sus puestos de trabajo.