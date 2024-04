CCOO exige a la Junta ampliar el plazo para solicitar el bono carestía y que pueda realizarse de forma presencial

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO de Andalucía, Rosa Berges, ha saludado que se haya puesto en marcha el bono carestía para las familias en Andalucía, pero ha advertido que cuenta con un "cortísimo plazo para solicitarla, que se establece en un mes, y solo puede pedirse por vía telemática a través del registro electrónico único de la Junta de Andalucía, que exige disponer de cualquiera de las modalidades de firma electrónica y que además tiene un alto riesgo de colapso".

Berges ha puesto de relieve en un comunicado que estos dos requisitos "van a dificultar notablemente el acceso a la ayuda de forma general, pero con mayor dificultad a las familias más vulnerables y con menos recursos sociales, materiales y digitales". "Desde CCOO le pedimos al Gobierno andaluz que el plazo fuese abierto hasta terminar con la partida presupuestaria de los 12 millones de euros y que las solicitudes se pudieran presentar de forma presencial", ha apostillado.

La dirigente ha apuntado que las razones para estas peticiones "son evidentes". "Por un lado, la dificultad de dar a conocer la ayuda en un periodo tan corto que además coincide con el de la solicitud, a lo que se añade una dificultad material ya que estamos hablando de 60.000 ayudas que con seguridad deberían implicar más de 60.000 solicitudes en un mes (más de 2.000 al día), lo que conlleva una sobrecarga para el portal en el que se solicita", ha detallado.

En este sentido, ha aseverado que "a menos de dos horas de abrirse el plazo para las solicitudes, ya hay un tiempo de espera de una hora, por lo que es muy probable que la página web habilitada se colapse, como ya le ha ocurrido repetidamente a la Junta de Andalucía, volviendo a quedar en evidencia su errónea política de agilización de los trámites administrativos".

Asimismo, las solicitudes se tienen que revisar, conceder, comunicar y transferir a las personas "lo que supone una importante carga administrativa, que esperamos no implique una demora en el cobro de las ayudas". El tiempo establecido para su resolución es de seis meses y se aplicará el silencio administrativo, de modo que si no hay respuesta la solicitud se entenderá como denegada. Por otra parte, CCOO ha lamentado "que no haya corregido la discriminación hacia las unidades familiares que tienen compartida la patria potestad de menores; es decir, familias procedentes de cónyuges separados o divorciados con hijos o hijas menores en común".

Ante esa situación, el sindicato ha exigido al Gobierno andaluz que amplíe los plazos de presentación de las solicitudes hasta terminar con la partida presupuestaria y que, en caso de recibir solicitudes que cumplan los requisitos y superen a las 60.000, se amplíe la partida presupuestaria. "Entendemos que la partida de los 12 millones se debería haber gastado el año pasado y si no se hizo fue por la incapacidad de la Junta de Andalucía para ponerla en marcha en 2023", ha concluido.