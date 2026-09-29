CCOO inicia una campaña para que el SAS prorratee el pago de guardias en las pagas extras

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha puesto en marcha una campaña dirigida al personal en Formación Sanitaria Especializada (FSE) para asesorarle sobre el derecho a reclamar ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) el reconocimiento del prorrateo de las guardias en sus pagas extraordinarias. Se trata de una reivindicación histórica de esta organización sindical que afecta a más de 7.000 profesionales de la Medicina y Enfermería.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha mantenido durante años una labor de reivindicación sobre el derecho del personal residente a reclamar ante el SAS el reconocimiento del prorrateo de la jornada complementaria (guardias) en sus pagas extraordinarias, acudiendo a la vía judicial al considerar que existe una base legal sólida que lo respalda. Y, recientemente, "un cambio en la jurisprudencia, ha dado la razón a los argumentos sostenidos por la organización, fortaleciendo la legitimidad de esta reclamación sobre este derecho retributivo, asegura la central sindical en una nota.

De este modo, la FSS-CCOO Andalucía ha puesto en marcha una campaña informativa para orientar y asesorar al personal en Formación Sanitaria Especializada (FSE) a través de sus secciones sindicales de CCOO en los centros de trabajo. En ellas, las personas interesadas podrán obtener el modelo de reclamación necesario, así como recibir la información detallada sobre los pasos a seguir para canalizar esta solicitud ante la Administración.