Satse Andalucía exige al SAS "garantías" de "refuerzos" para afrontar "con garantías" la campaña de la gripe

Archivo - Vacunación contra la gripe en Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía ha reclamado este martes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que "garantice el refuerzo" de las plantillas de enfermeras para afrontar "con garantías" la campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19, cuyo inicio está previsto para este jueves 1 de octubre en Andalucía. Satse ha lamentado que, "una vez más, la Administración sanitaria anuncie el inicio de una campaña de vacunación masiva sin concretar las medidas previstas para reforzar las plantillas de enfermería, a pesar de que serán estos profesionales quienes asuman el grueso de la actividad derivada del proceso de inmunización".

En una nota de prensa, la central sindical ha recordado que las enfermeras no sólo administran las vacunas, sino que son responsables de la planificación de la campaña, la captación de la población diana, la recepción y conservación de las dosis, la gestión de agendas, el seguimiento de la cobertura vacunal y la vigilancia de posibles reacciones adversas, funciones esenciales para garantizar el éxito de cualquier estrategia de prevención frente a enfermedades transmisibles. Por ello, ha considerado "imprescindible" que el SAS asegure la cobertura de todas las ausencias del personal, ya sean bajas, permisos, licencias, reducciones de jornada o vacaciones, así como el refuerzo de las plantillas en aquellos centros donde la presión asistencial pueda verse incrementada por el desarrollo de la campaña.

Además, ha solicitado que, en aquellos casos en los que no se contemplen refuerzos suficientes, se adopten medidas organizativas que permitan evitar la saturación de los servicios. Entre ellas, propone la ampliación de los horarios de vacunación mediante la participación voluntaria de los profesionales, retribuyendo esta actividad conforme a los mecanismos previstos en el plan de mejora de la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios de Atención Primaria. Para Satse, esta medida contribuiría a incrementar la capacidad de respuesta del sistema sanitario sin repercutir negativamente en la actividad asistencial ordinaria.

La organización sindical ha insistido además en que la campaña de vacunación no puede desarrollarse "a costa" de aumentar la carga de trabajo de unas plantillas que ya "soportan un importante volumen asistencial" debido a la "falta" de profesionales y a las "dificultades" para cubrir las necesidades estructurales de los centros sanitarios andaluces. Ha advertido de que "la concentración de recursos en la vacunación dificulta el desarrollo de actuaciones de prevención y promoción de la salud, así como el seguimiento y cuidado de pacientes crónicos y pluripatológicos, tanto en los centros sanitarios como en sus domicilios".