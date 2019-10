CCOO anuncia movilizaciones ante la "oleada" de accidentes mortales en el tajo en Granada

Publicado 30/09/2019 14:52:41 CET

El sindicato CCOO ha anunciado próximas movilizaciones ante la "oleada de accidentes laborales" con resultado de muerte que se están produciendo en la provincia de Granada, después de que tres trabajadores perdieran la vida la semana pasada, dos de ellos a causa de una explosión en una pirotecnia de Guadix, lo que eleva a 14 las muertes en el tajo hasta la fecha frente a los nueve del pasado año.

El sindicato ha convocado de urgencia su máximo órgano en materia de salud laboral a fin de tratar esta situación y a través de su secretario general en Granada, Ricardo Flores, ha denunciado este lunes en rueda de prensa "la dejadez que existe por parte de la Administración en materia de siniestralidad" ante el "trágico repunte" que se viene registrando.

"No se invierte en prevención, la patronal no cumple la ley y los controles en este sentido no son suficientes", ha dicho Flores, que ha hecho un "llamamiento urgente" para "parar este terrorismo que se está instalando y que atenta contra los derechos de los trabajadores".

En relación a los fallecidos la pasada semana, el primero de ellos sufrió un accidente el pasado 17 de septiembre precipitándose al vacío y murió días más tarde en el hospital. No estaba dado de alta ni tenía contrato por lo que "se encontraba en la precariedad más absoluta que impide, además, avanzar en las investigaciones pertinentes" ha explicado Flores.

En el caso de los dos trabajadores fallecidos a causa de la explosión en una pirotecnia de Guadix, CCOO ha contabilizado un total de once accidentes mortales en el sector en los últimos 30 años, siete de los cuales han sido de 2012 a 2019.

El sindicato mantuvo a principios de año una reunión con la Subdelegación de Gobierno pidiendo medidas urgentes para frenar la siniestralidad laboral mortal en este sector y le ha exigido que certifique "inmediatamente" si las pirotecnias cumplen o no los requisitos de seguridad para el desempeño de su actividad, advirtiendo a la patronal de que, de lo contrario, "pueden incurrir en responsabilidades civiles y penales".

CCOO considera que este tipo de accidentes se pueden prevenir y por ello considera necesaria la creación de un comité de seguridad y salud de carácter provincial con representación de los trabajadores para analizar esta situación y proponer medidas correctoras.

Sobre este asunto también se ha pronunciado UGT, que va a denunciar ante la Inspección y Fiscalía los tres accidentes mortales. El secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, ha calificado la situación como de "emergencia preventiva".

Además, ha pedido a la Inspección y Fiscalía que se que determinen las circunstancias de lo ocurrido, y si existían las medidas de prevención, individuales y colectivas que hubieran evitado estas muertes, reivindicando que se pongan en marcha las medidas necesarias para que no se repitan.

UGT y CCOO han secundado este lunes una concentración de cinco minutos de silencio por estas últimas muertes en el tajo.